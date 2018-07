El PSOE asegura que "si todo va bien", el 75% entrará en vigor este sábado

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este lunes que si todo va bien, el descuento del 75% para el transporte con la Península de los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla entrará en vigor este sábado, día 14.



Ángel Víctor Torres, en declaraciones posteriores a la reunión de la comisión ejecutiva regional del PSOE de Canarias, ha precisado que la aprobación del suplemento económico para esta ayuda en el Consejo de Ministros de este viernes 13 depende de circusntancias administrativas.



No obstante, ha informado de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le ha trasladado que espera tener este martes todos los informes del Ministerio de Hacienda para poder aprobar en el próximo Consejo de Ministros la subvención.



Según Torres, el ministro está haciendo "absolutamente todos los esfuerzos para arreglar algo que otros no hicieron bien".



Sin embargo, la entrada en vigor del descuento no depende de la voluntad del PSOE sino de circunstancias administrativas.

Respecto a que el real decreto incluye el concepto de tarifa bonificable para el descuento, Torres ha admitido que se trata de un error que hay que corregir para que el 75 por ciento se aplique sobre la tarifa de servicio regular.



Ha agregado que a pesar de que este error no fue del PSOE, su partido buscará la solución y solventará el problema para que la ayuda al transporte entre en vigor.



Ha recordado que el Consejo de Ministros del viernes pasado acordó desarrollar el real decreto en trámite de urgencia para que en los años venideros esté normalizada la bonificación del 75%.



A la vez dieron el visto bueno a que se apruebe en un nuevo Consejo de Ministros, que previsiblemente será el del día 13, el suplemento económico para que este año pueda financiarse esta ayuda.



En el transcurso de la comisión ejecutiva regional del PSOE de Canarias han hablado también del convenio de vivienda que se firmará en las próximas semanas con carácter urgente para dotar a Canarias de 76 millones de euros para este fin.



Asimismo, se rubricará el convenio de carreteras desde que se pueda, ha añadido Torres, quien ha criticado el PP ha tenido años para firmar este convenio y no lo ha hecho "con la complicidad de un gobierno débil de Coalición Canaria que no se lo ha exigido".



Ha acusado a Coalición Canaria de permitir una flexibilidad inaceptable para las carreteras en Canarias y atascos y le ha reprochado a penas unas semanas después de la entrada del PSOE al Gobierno español "encienden las luces, alteran los mensajes y suben la voz" para que se firme el convenio.



El secretario general del PSOE también ha informado de que Patricia Hernández sustituirá a Héctor Gómez, nuevo director de Turespaña, en la mesa del Parlamento de Canarias.



Además, la comisión ejecutiva regional del PSOE ha aprobado por unanimidad que Milagros Fuentes, abogada y exconccejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, será la adjunta propuesta por el partido al Diputado del Común.