El PSOE se compromete a paralizar el macromuelle de Agaete si gobierna en Canarias

“Si el próximo 26 de mayo el PSOE gana las elecciones y Ángel Víctor Torres es presidente, al día siguiente llamará a la empresa e iniciará los trámites para desistir la obra de ampliación del muelle de Agaete”. El Partido Socialista lo tiene claro y así lo afirma Luis Ibarra, candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. “No vamos a condenar al pueblo de Agaete entre cemento”. En contra del sí rotundo de Coalición Canaria (CC), a pesar del rechazo de gran parte de la ciudadanía canaria y de los informes que no avalan la construcción de la infraestructura, el PSOE apuesta por un no al macromuelle de Agaete.

En campaña electoral y con los diferentes partidos tratando de sacar sus mejores armas para conseguir la victoria en los próximos comicios, el PSOE lo ha dejado claro: no quiere que Agaete pierda su sabor marinero. Ibarra se ha declarado contrario a la postura del Gobierno de Canarias de seguir a por todas con la ampliación del muelle. Incluso llegó a plantear que la inversión se destine a la dársena de La Esfinge del Puerto de Las Palmas.

El candidato del PSOE a presidir Gran Canaria ha criticado duramente la estrategia seguida por CC de ocultar durante meses el tráfico de pasajeros en los Puertos Canarios. Está seguro de que el objetivo es no mostrar la caída de pasajeros en el muelle del norte de Gran Canaria. “Han pasado más de 130 días desde el 31 de diciembre (último día del que se tienen cifras) y no han dado un dato, no se lo cree nadie”, manifiesta.

Según explica el socialista, la mayor consecuencia que podría tener la paralización de esta obra es que el nuevo gobierno se viera obligado a pagar el 6% de la licitación. “Como máximo tendría que pagarle a la empresa 2 millones y eso se puede reducir. Si hay buena voluntad se puede llegar a un acuerdo con los costes en los que ha incurrido la empresa, los estudios, el proyecto...”

La ampliación del muelle de Agaete fue adjudicada el pasado mes de junio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo S.L (Hermanos Tito) con un presupuesto total de 44.600 millones de euros. Supuestamente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) financiaría el 85% de la obra y el 15% restante el Ejecutivo Regional. No obstante, esta tesis está en el aire después de que el pasado mes de febrero la Comisión Europea confirmara a la plataforma Agaete Sin Macromuelle, a través de una respuesta parlamentaria, que el proyecto no había sido seleccionado formalmente para la financiación con cargo a estos fondos europeos.

El macromuelle es uno de los temas más controvertidos de los últimos años en Canarias. El debate del macromuelle ha enfrentado a diferentes formaciones políticas; ha hecho que muchas personas hayan cambiado su postura con respecto a la construcción de la infraestructura y ha conducido a miles de ciudadanos a la calle para manifestarse por lo que consideran un “error gravísimo”.

El rechazo social que ha generado la construcción de un macromuelle en el norte de Gran Canaria, confrontado con la firme postura del Ejecutivo regional de seguir adelante con la obra, haciendo oídos sordos de la opinión de la ciudadanía, ha llevado a que las diferentes fuerzas parlamentarias reprochen al grupo de gobierno que su actitud de negarse a paralizar la obra.

Durante esta campaña electoral es el Partido Socialista el único que se ha mojado con respecto a lo que pasará si en Canarias se constituye un nuevo gobierno que desbanque a CC. “No te preocupes, Ángel Víctor alcanzará la victoria en el Gobierno de Canarias, al día siguiente te va a llamar y te va a confirmar que el macromuelle de Agaete no se hará”, le dijo Ibarra al actual alcalde y candidato a la Alcaldía del municipio por la agrupación socialista, Juan Ramón Martín. La declaración del socialista levantó los aplausos de un público que no pudo contener la emoción.

“No solamente estamos convencidos de que no suma, sino que resta”, afirma Ibarra. El socialista considera que si la ampliación del Puerto de Las Nieves se lleva a cabo quedará una infraestructura “grandísima” con unos “muros tremendos” que hacen el puerto “más feo”. “Lo que conseguirá es que Agaete quede como un pueblo de paso”, sentenció.