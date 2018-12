El PSOE está convencido de que la reforma electoral canaria hará que los ciudadanos voten masivamente

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, está convencido que la nueva ley electoral, que se aplicará en las próximas elecciones municipales y autonómicas, logrará el respaldo de todos los ciudadanos y hará que acudan a votar de manera masiva.



"Hemos clamado en la calle por una reforma electoral y ya la tenemos", por lo que no existe razón para no votar, ha dicho Torres al inicio de una reunión del Comité Ejecutivo del PSOE.



"La reforma electoral es una realidad que ya nadie va a impedir", lo que permitirá un resultado más plural y evitará situaciones como que el partido que quedó en tercer lugar en número de votos, Coalición Canaria, tenga más escaños que el que ganó las elecciones, que fue el PSOE, ha indicado el secretario general de los socialistas canarios.



Asimismo, ha insistido en que "hemos hecho un gran esfuerzo" para lograr la reforma electoral y "ya no hay ninguna razón para quedarse en casa y no votar", por lo "debemos llenar las urnas de votos".



Torres ha hecho "un llamamiento a la activación ciudadana" y ha asegurado que la abstención favorece a partidos "con proclamas antidemocráticas", como ha sucedido con Vox en las recientes elecciones en Andalucía.



"Hay que votar para impedir que los pensamientos totalitarios lleguen a las instituciones" y lograr un cambio de Gobierno en las Islas, ha dicho.



"Otra Canarias es posible, y además es necesaria", pues "es lamentable" que el Gobierno de Canarias vaya a devolver dinero que recibió para luchar contra la pobreza" en una región donde el 40% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, ha manifestado el secretario general socialista.



El Gobierno debería "pedir perdón" por ello, según Torres, quien ha pedido que la sociedad acuda a votar en las próximas elecciones para que las cosas cambien en sanidad y no haya listas de espera, no haya que esperar a las ayudas a la dependencia y la educación mejore, algo en lo que Canarias está a la cola.



"El bienestar social se resquebraja" en las Islas y hace falta un "movimiento de activación importante para que cambiemos la realidad actual".



Respecto a la posibilidad de que las elecciones generales se adelanten antes del final de la legislatura, Torres ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene la absoluta voluntad de dar un giro social a nuestro país", con medidas como aumentar el salario mínimo, algo especialmente importante en Canarias, la región donde más personas lo reciben.



"Es una medida del Gobierno socialista que es especialmente buena para Canarias", al igual que el impulso que se quiere dar a las ayudas a la dependencia, pues el Archipiélago es la región donde peor se aplica, algo que es responsabilidad del Ejecutivo canario, según Torres.



La intención del presidente del Gobierno es "intentar llegar al final de la legislatura, serán otros los que tendrán que decir si quieren colaborar, cooperar y compartir con el PSOE la agenda social para España".



En cuanto a cómo puede afectar la situación política en Cataluña a los resultados de las próximas elecciones, Torres considera que es una situación que se prolonga desde hace tiempo y "no es sencilla", y el Gobierno trata de abordar defendiendo la Constitución y apelando al diálogo, para tratar de hacer ver a los independentistas que deben moverse dentro de ella.