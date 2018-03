El PSOE defiende que las obras del convenio carreteras se liciten urgentemente

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha defendido este jueves que las obras del Convenio de Carreteras se liciten de manera urgente a través del Plan de Inversiones Extraordinarias, firmado por el Gobierno del Estado.



Este plan incluye 5.000 millones de euros a través de financiación pública y privada, y los socialistas pedirán que parte de esa inversión llegue a Canarias, ha dicho Torres tras reunirse en Madrid con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.



Ello permitiría que las obras que ya cuentan con proyecto y declaración de impacto medioambiental puedan iniciarse durante 2018, según ha dicho.



Durante el encuentro, ambos dirigentes socialistas han coincidido en la necesidad de firmar el Convenio de Carreteras "con la máxima celeridad", pues "no es admisible ni aceptable" que todavía no se haya firmado, ha dicho Torres.



A su juicio, es una muestra de "la falta de sensibilidad con Canarias por parte del Gobierno de Rajoy y de la falta de efectividad y de exigencia por parte del Ejecutivo canario".



Durante la reunión, también se han abordado los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y los del Estado, así como la intención de los socialistas de que se aumentasen las pensiones no contributivas, los fondos destinados a educación, posibles deducciones fiscales a las personas más necesitadas y otras propuestas que el Gobierno canario no ha aceptado.



Torres ha destacado la necesidad de que los presupuestos estatales "sean sociales" e incluyan 500 millones de euros para los pensionistas y los desempleados de Canarias.



Si ello no se incluye en las cuentas estatales, el PSOE votará en contra, ha asegurado Torres, quien también ha abordado con Pedro Sánchez la necesidad de la reforma del sistema electoral canario para que sea "más justo".