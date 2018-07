El PSOE tacha de "postureo" la política del Gobierno canario ante el cambio climático

El grupo Socialista ha criticado este viernes la posición de "postureo” del Gobierno de Canarias sobre el cambio climático y ha reprochado al Ejecutivo de Fernando Clavijo de colocar a las Islas "en las antípodas" del resto de las autonomías al no hacer nada en esta materia.



La portavoz de Sostenibilidad, Nayra Alemán, que presentará una iniciativa parlamentaria, afirma que el informe del excoordinador del Observatorio del Cambio Climático, Ezequiel Navío, hecho público por Canarias Ahora, pone de manifiesto que Canarias está desprotegida frente a una emergencia social del cambio climático después de que el Ejecutivo de Clavijo "no haya hecho absolutamente nada".



Afirma que la creación del Observatorio Canario contra el Cambio Climático "ha sido una tomadura de pelo, porque ni siquiera existe sede, una mesa donde trabajar, un ordenador, en la línea de ese postureo en el que sí es especialista el Gobierno de CC".



La parlamentaria del PSOE afirma en un comunicado que lo que va de legislatura “han sido tres años de trabajo tirados por la borda, tres años de anuncios, de publicidad en los que no se ha hecho nada".



Lamenta que la viceconsejera de Medio Ambiente haya sido incapaz de darles curso a los informes que realizaba el experto en el que la propia CC había confiado este observatorio.



"Hay que dar un giro urgente de 180 grados, pensando sobre todo en Canarias y en su potencial. En el Parlamento, continuamente se nos llena la boca con la diversificación del modelo económico, con la sensibilización sobre el medio ambiente, pero donde de verdad tenía que demostrarse no se ha hecho absolutamente nada”, insiste.



Nayra Alemán subraya que ese compromiso que se tenía con Canarias "ha quedado en un mero eslogan, cuando el Gobierno de Canarias no cree, en ningún caso, en el medio ambiente, en la mitigación del cambio climático, con ejemplos claros como su apuesta por el gas".