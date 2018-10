El PSOE enmendará los presupuestos del Gobierno por "no responder a las necesidades de Canarias”

El PSOE ha decidido este sábado en la Comisión Ejecutiva Regional presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno de Canarias por "no responder a las necesidades de Canarias”. Los presupuestos se aprobarán después del acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera.

“Defendemos la necesidad de una alternativa con carácter social. De no prosperar ante la pinza CC-PP, seguiremos en nuestro empeño de cambiar estos presupuestos después de mayo de 2019 desde la Presidencia de un nuevo Gobierno”, dijo el secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres

Torres hizo hincapié en que los presupuestos presentados por el Ejecutivo de CC “deberían ser claramente correctivos y demostrar la necesaria valentía para corregir el desequilibrio social que sufre el Archipiélago”, por lo que lamentó que la realidad vaya exactamente en el sentido opuesto.

“Las líneas generales apuntan a que estas cuentas no permitirán alcanzar el 4% en Educación, no apuestan de manera clara por la primera etapa de Infantil, no nos trasladan que vayamos a tener partidas para pensiones no contributivas, ni que habrá una política valiente en vivienda, dependencia, servicios básicos…”, lamentó el actual vicepresidente del Cabildo grancanario.

Por todo ello, y ante la circunstancia de que este presupuesto será el último de la Legislatura, reiteró que si el PSOE gobierna en las Islas tras las elecciones de mayo de 2019, modificará los mismos "para garantizar una correcta financiación de los servicios públicos esenciales" además de hacer idénticas para las ocho islas "tratando a todos los cabildos con exquisitez y sin marginar a ninguno por cuestiones partidarias como hace este Gobierno de CC".

Torres explicó que a su partido no le gustan “las formas ni el fondo” de este proyecto, a la vista de las líneas generales que el Gobierno de CC ha ido adelantando. “No nos gustan las formas porque el año pasado todos los grupos mantuvimos comisiones técnicas con el Gobierno de Canarias donde analizamos propuestas, donde nos dimos plazos, pero esta vez no se ha hecho así, demostrándose que había una alianza presupuestaria y electoral evidente entre CC y PP respecto a las propuestas programáticas”.

En cuanto al fondo, afirmó que el hecho de presentar unas cuentas donde el IGIC baja medio punto “representa contentar al PP, aunque solo sea en parte, porque al final ni CC logra impedir una bajada, que es lo que pretendía, ni PP esa reducción de dos puntos que defendía”. Recordó que ese 0,5 de descenso se traduce en unos 120 millones de euros menos para los servicios sociales, “todo un error con el que el propio Gobierno de Canarias se contradice en sus planteamientos”.

El secretario general del PSOE hizo hincapié en que Canarias presenta un índice de riesgo de pobreza que se sitúa en torno al 43% frente al 23% de la media estatal, de tal forma que lo lógico sería presentar unos presupuestos sociales con los que contrarrestar con dinero público esta situación.

“Sin embargo, lo que hace CC es defender unas cuentas con las que la clase media pierde poder adquisitivo, las personas en situación más desfavorecida se ven en mayor riesgo de pobreza y solo salen beneficiadas las clases más poderosas”, denunció.