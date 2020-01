El PSOE acepta promover una ponencia sobre insularidad en el Senado

El grupo socialista ha aceptado finalmente estudiar la creación en el Senado de una ponencia dedicada a analizar los problemas derivados de la insularidad después de haber rechazado una propuesta de MÉS per Mallorca para incluir esta materia en la comisión dedicada a Despoblación y Reto Demográfico.



El asunto fue abordado este miércoles en una reunión que mantuvieron los senadores de Baleares y Canarias con la dirección del grupo que encabeza Ander Gil.



En último término, y tras conocer su opinión, los socialistas han acordado plantear la apertura de una ponencia para tratar aquellos asuntos que se proponían analizar en la comisión dedicada a la despoblación.



Sus trabajos se plasmarán en un informe en el cual se hará un diagnóstico de los problemas más significativos que afectan a las Islas Baleares y a Canarias.



Todavía no está decidido en qué comisión se creará esta nueva ponencia, cuyo funcionamiento, objetivos, plazos y miembros tendrá que ser debatido una vez que la semana próxima la Cámara Alta constituya las 32 comisiones que habrá en esta legislatura.



Fuentes del grupo socialista han explicado este jueves que los senadores de Baleares y Canarias del PSOE consideran que la insularidad es un "concepto transversal, incluido en la Constitución" y como tal se trata en todas las comisiones parlamentarias.



Pese a ello, el grupo ha aceptado que el asunto se aborde también en una ponencia más concreta que "profundice en sus características y especificidades", y que además refleje la llamada 'doble insularidad' que padecen algunas islas.



Así, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento, este nuevo grupo de trabajo se ocupará de hacer un seguimiento de la cuestión y de elaborar un informe final sobre la insularidad y las necesidades de las islas ante sus problemas específicos, remarca el grupo socialista.



La propuesta inicial de MÉS, tramitada a través del grupo de Izquierda Confederal, solo había contado con el respaldo de los grupos Nacionalista -integrado por Junts per Catalunya y CC- y de ERC, y de hecho no se incluyó en el documento con el nuevo organigrama de comisiones firmado por todas las fuerzas políticas y que se aprobará el martes próximo por el pleno de la Cámara.



Tanto MÉS per Mallorca como Coalición Canaria habían lamentado que el PSOE hubiera bloqueado su propuesta; el senador de CC, Fernando Clavijo, subrayó que apoyaba la idea "porque entendíamos que nos iba a permitir abrir un espacio en el que los problemas específicos de los territorios insulares tuvieran cabida".



Clavijo denunció además la "falta de sensibilidad" de los socialistas hacia los territorios insulares frente a su preocupación por la llamada "España Vacía".



Ahora la creación de la ponencia tendrá vía libre gracias al respaldo del grupo socialista, mayoritario en la Cámara Alta.