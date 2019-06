El PSOE acepta las propuestas de Casimiro Curbelo para el pacto progresista en Canarias

El presidente de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, se ha mostrado satisfecho del encuentro mantenido este viernes con la comisión del PSOE que negocia el pacto de gobierno: "Me han dado el visto bueno a todo", ha comentado

"Compartimos muchísimas cosas" con el PSOE, ha señalado Curbelo, tras finalizar la reunión entre las comisiones negociadoras de su partido y de los socialistas canarios para configurar un posible acuerdo para el Gobierno de Canarias.

Curbelo ha asegurado que el PSOE ha accedido a que ASG pueda formar grupo parlamentario con tres diputados, a no tocar la conocida como la ley de islas verdes y a no aumentar la lista regional del sistema electoral.

Sobre la triple paridad ha admitido la necesidad de aprobar una ley electoral que no haga crecer más la lista regional, al menos durante los próximos cuatro años, y que simplifique los trámites para que los ciudadanos puedan votar con mayor comodidad en el futuro próximo.



En la reunión, que ha durado algo más dos horas, Casimiro Curbelo ha puesto sobre la mesa la necesidad de un salario social canario, un complemento a las pensiones no contributivas, ayudas a la vivienda a parados de larga duración y políticas activas vinculadas al empleo, entre otras.



El diputado electo de ASG ha precisado que el PSOE tiene este viernes previstas dos reuniones más, una con representantes de Nueva Canarias y otra con Podemos, partidos con los que ha dicho que también es necesario llegar a acuerdos para formar gobierno.



Ha destacado que lo más importante es que se produzcan avances desde el punto de vista programático y que haya "realidades que se puedan compartir".



Además, ha señalado que el PSOE se ha comprometido a incluir una adenda a los presupuestos de 11 millones de euros para La Gomera para la erradicación del plástico, luchar contra el cambio climático, mejorar las energías renovables y el tratamiento de residuos.



En cuanto al reparto de áreas de un posible gobierno presidido por el PSOE, ha dicho que la apuesta de su partido son áreas intermedias, como la gestión de la sanidad en La Gomera, dirigir Promotur, la dirección general de infraestructuras turísticas, la viceconsejería de Acción Exterior y de la Radiotelevisión Canaria.



Para Curbelo estas peticiones son "razonables", si bien son negociables, ya que el PSOE también tiene que hablar con Nueva Canarias y Podemos, fuerzas de las que desconoce sus pretensiones.



Si el PSOE también llega a acuerdos con estos dos partidos se elaborará un documento síntesis, que los partidos tendrían que aprobar para refrendar después y así formar un posible gobierno.



Ha resaltado que coincide con el PSOE en la necesidad de promover políticas potentes vinculadas a los sectores más vulnerables, al tiempo que ha hecho hincapié en que ASG apoyará lo mejor que sea para Canarias, "venga de donde venga".



También ha avanzado que va a seguir teniendo las puertas abiertas a CC, fuerza política con la que no tiene fecha para reunirse pero a la que también ha entregado sus propuestas.



Curbelo, que ha admitido que cenó hace algunos días con el líder del PSOE, Ángel Víctor Torres, no ha descartado apoyar un gobierno en el que esté Podemos, partido que, al igual que ASG, "centra su atención en personas que son vulnerables o necesitadas".