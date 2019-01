El PSOE reprocha al Gobierno canario que se quejara de los Presupuestos antes de que se presentaran

El PSOE no entiende que tanto el Gobierno de Canarias como el partido que lo sustenta, CC, rechacen el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2019, que "llevan directamente a los bolsillos de los canarios 7.831 millones de euros".



Esta es la cuantía de las partidas nominadas que se consignan en estos presupuestos para Canarias, según han detallado este miércoles en una rueda de prensa los diputados por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife Sebastián Franquis y Tamara Raya, quienes han subrayado que de ellas se podrán beneficiar, por distintos conceptos, casi 1,2 residentes en las Islas.



Franquis ha precisado que, en su conjunto, la comunidad canaria recibe casi 16.000 millones de euros en las cuentas del Estado para 2019, cifra que mejora en 755 millones las partidas que se consignaban para el Archipiélago en las anteriores, elaboradas por el Gobierno del PP que presidió Mariano Rajoy.



El parlamentario socialista ha criticado que una semana antes de que se conociera este proyecto de ley de presupuestos para el presente ejercicio CC estuviera ya denunciando que incumplía los compromisos adquiridos en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y ha estimado que quien los analice con objetividad puede comprobar que con él "se hace un esfuerzo enorme por reconstruir y blindar el estado del bienestar".



Tanto es así, ha dicho, que 320.000 personas en Canarias se beneficiarán del aumento de las pensiones; 165.000 funcionarios, del incremento salarial que incorpora estas cuentas nacionales; 140.000, de la ampliación del permiso de paternidad; y 4.485, de medidas de lucha contra la pobreza infantil.



Y es que, según el diputado del PSOE, "nunca antes en democracia se han destinado tantos recursos públicos a políticas sociales" como se hace en este proyecto de ley.



La parlamentaria Tamara Raya ha subrayado que estos son unos presupuestos expansivos, frente a los anteriores, "que dejaban atrás a los grandes perdedores de la crisis".



Por ello, ha considerado "injustificable que no se vote a favor del trámite de estos presupuestos", que ha animado a estudiar al Gobierno de Canarias para que compruebe que son buenos para las Islas.



Respecto a la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará el sábado a Gran Canaria para asistir a un acto del PSOE, después de que cancelara, por motivos de agenda, su presencia en el acto institucional que el Gobierno canario organiza este jueves sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, Franquis ha dicho que "a nadie le puede sorprender que el presidente venga a un acto del PSOE".



El diputado socialista ha recriminado al presidente canario, Fernando Clavijo, que use "medios de la Presidencia del Gobierno de Canarias para hacer campaña contra el Gobierno de España", en referencia a sus protestas por que Sánchez no le concede una reunión, después de que le recibiera en La Moncloa "hace dos meses" para abordar asuntos de las Islas, ha apuntillado.



Sebastián Franquis ha reprochado a Clavijo que en dos meses y medio ha organizado tres plataformas contra el Gobierno de España, cosa que no hizo antes, cuando Canarias estaba afectada por recortes presupuestarios "tremendos".



"Me encantaría que Clavijo convocara a su consejo asesor para hablar de Sanidad o Dependencia, que son de su competencia y siempre aparecen en todas las encuestas como el segundo problema de los canarios, después del paro", ha aseverado el también secretario general de los socialistas grancanarios.



Para el representante del PSOE, Fernando Clavijo es quien ha roto el diálogo con el Gobierno de España, al actuar más como candidato de CC y al no poner a Canarias por encima de sus siglas.