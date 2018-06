Las Palmas de Gran Canaria aprueba el nuevo plan de protección de los barrios Vegueta-Triana

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este martes de forma definitiva el nuevo plan especial de protección del conjunto histórico que conforman los barrios de Vegueta y Triana, con novedades respecto a la regulación de los hoteles y negocios hosteleros.



Este nuevo instrumento urbanístico viene a sustituir al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri), que estaba vigente desde 2001 pero que empezó a redactarse diez años antes, precisa el Consistorio.



"El Pepri acumula cerca de 25 años de antigüedad y se ha quedado obsoleto en muchos aspectos. Era una necesidad revisarlo y adaptarlo a la realidad actual con una premisa fundamental: la protección activa del patrimonio histórico de la ciudad", argumenta el concejal de Urbanismo, Javier Doreste (Las Palmas de Gran Canaria Puede).



El nuevo plan especial de protección fue aprobado inicialmente en 2016, se sometió a una primera fase de exposición pública entre julio y septiembre de ese año y a una segunda entre junio y julio de 2017. Entre ambas fase, recibió alrededor de 125 alegaciones.



El documento aprobado definitivamente incluye algunas modificaciones respecto al sometido a aprobación inicial, como la renuncia a construir un nuevo edificio sobre la gasolinera de Primero de Mayo, donde en su lugar se erigirá una cafetería.



También recoge el texto la renuncia a la construcción de un edificio de ocho plantas en la parcela municipal de la calle Francisco Gourié, que se queda como espacio libre.



Otro de los cambios introducidos en el documento durante la fase de exposición pública consiste en establecer un nuevo criterio para la regulación de usos, pasando a contemplar ahora en todo el casco histórico dos zonas diferentes y no tres como se establecía en la primera información pública.

Javier Doreste, concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria Cedida a Canarias Ahora





Además el documento establece intensidades máximas respecto al uso recreativo de ocio por tramos de calle, de modo que se señalan las zonas que se consideran ya "saturadas" para ese tipo de aprovechamiento.



El nuevo plan especial elimina, en cambio, las restricciones sobre el uso residencial, ya que permite albergar ese tipo de usos en la primera planta de los edificios. Según ha apuntado Doreste, a partir de ahora, , "el uso residencial se permitirá en todo el conjunto histórico".



Otra de las novedades del plan consiste en que autoriza los usos hoteleros en todos los inmuebles del ámbito protegido, no solo en unas pocas calles, como ocurría con el Pepri.



Al respecto, el Consistorio precisa que "las únicas limitaciones en este sentido que recoge el plan especial de protección son que los establecimientos hoteleros ubicados en edificios protegidos sean considerados emblemáticos, que el número de plazas de hotel de todo el conjunto no supere las 400 y que en un mismo inmueble no haya más de 40 unidades alojativas, como establece el plan general de ordenación".



Los dos cascos en el nuevo planeamiento se dividen en dos áreas distintas: La Zona A, más central y dinámica, comprende las calles Triana, General Bravo, Pérez Galdós, la parte baja de San Bernardo, Mendizábal y toda la trasera de la Catedral.



En ella, se reconoce "la realidad actual" en el que dominan los usos terciarios, sobre todo vinculados a la restauración y el ocio, y se permitirá la apertura de locales con actividades comerciales y vinculados a la gastronomía, sin ninguna autorización especial, como sí exige ahora el Pepri, "aunque limitando su intensidad por tramos de calle".



La Zona B incluye el resto de las parcelas de ambos barrios. En ella se quieren potenciar los valores residencial y de "barrio tradicional" con ciertas actividades permitidas, como pequeños talleres o industrias artesanales vinculadas a negocios de barrio, como las panaderías, dulcerías o heladerías.



En cuanto a los edificios protegidos, se descatalogan 15 inmuebles y se incluyen otros 69, por lo que finalmente serán 636 las construcciones protegidas en Vegueta y Triana.