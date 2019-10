El Parlamento canario solo permite a Lucas Bravo salirse de Coalición como no adscrito y no al Mixto

Ya se sabía el no rotundo de la Mesa del Parlamento, casi al instante de que el diputado de CC-PNC-AHI por la circunscripción de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna Cabrera solicitara a la Cámara regional “el derecho a decidir” si podría pasarse al Grupo Mixto. No lo tiene, según el reglamento vigente en el Parlamento. Y si se quiere marchar del grupo de CC, solo le queda una vía legal: pasar a ser no adscrito y perder derechos como diputado: los derechos que pierden –económicos y de tiempos parlamentarios, fundamentalmente- los no adscritos por no haberse registrado en un grupo en el inicio de cada legislatura. Aunque fuera el Mixto.

Esa es la respuesta básica que la Cámara regional ha armado ante la solicitud del segundo diputado grancanario de CC-PNC-AHI. Es el grupo parlamentario formado por 17 señorías de CC, el único diputado del PNC, Juan Manuel García Ramos, y el herreño de AHI Narvay Quintero además de Lucas Bravo, de Unidos, que plantea ahora una estrategia para ganar autonomía política y económica saliéndose de los 20 escaños que consiguió la plancha electoral liderada por el expresidente canario Fernando Clavijo.

Ahora mismo, la Cámara no admite el argumento de Lucas Bravo de que este sea un “independiente” en la lista de CC-PNC-AHI. Unidos por Gran Canaria no hizo una candidatura aparte a esa alianza, sino que se unió electoralmente en una marca llamada Juntos por Gran Canaria (en realidad, CC de Gran Canaria y el partido de los Bravo de La Laguna, Unidos) sin que eso tuviera reflejo en la Junta Electoral y diferencia en las papeletas de las autonómicas de mayo pasado como CC-PNC-AHI.

En un caso hipotético en el que los diputados de PNC (Juan Manuel García Ramos) y AHI (Narvay Quintero) hubiesen querido salirse del grupo al principio de la actual legislatura, cuando se da un plazo de cinco días para conformar grupo, solo ellos hubiesen tenido derecho. Lucas Bravo y los servicios jurídicos de su partido argumentan que dado que se ha permitido a la Agrupación Socialista Gomera, con solo tres diputados, pasarse del Grupo Mixto a crear un grupo propio, ese mismo cambio de reglamento debería permitirle a él dar el salto al Grupo Mixto. Es lo que ha explicado el diputado como “un cambio de reglas iniciado el partido”.

La Cámara, sin embargo, rechaza ese planteamiento: a los gomeros de Casimiro Curbelo se les autorizó pasar del Grupo Mixto, donde quedaron inscritos en esos primeros cinco días de Legislatura, a crear un grupo propio por una modificación expresa de la normativa de la Cámara de la calle Teobaldo Power posterior a la conformación del Parlamento. Y no porque se dirigiera exclusivamente a ASG, sino porque se decidió –por exigencias del pacto de gobierno PSOE-NC-UP-ASG, obviamente- que para crear un grupo propio y no quedar en el Mixto, el límite se rebajaba de cuatro a tres diputados. Los que obtienen los gomeros de ASG desde que se escindieron del PSOE en 2015.

Así, el planteamiento de Lucas Bravo como diputado de CC-PNC-AHÍ y de Unidos por Gran Canaria como partido del que es dirigente, choca con la normativa de la Cámara autonómica. Y hasta en un hipotético caso de que Bravo, García Ramos y Quintero, los tres diputados del grupo de 20 de CC que no son expresamente de CC quisieran montar un grupo propio, se encontrarían con que la norma lo impide desde su origen: o se hace en los cinco primeros días de Legislatura, o para todo lo demás, al cajón de los no adscritos. Y en el caso de Bravo, al no haber diferenciado su marca electoral Unidos dentro de CC-PNC-AHÍ, pues más todavía.

Es cierto que existen otros reglamentos en otras cámaras autonómicas, e incluso la posibilidad en el mismo Congreso de los Diputados de cambiar de grupo cada vez que se inicie un periodo de sesiones, cada dos años de una legislatura completa de cuatro, pero en este caso canario, salvo sentencia del Tribunal Supremo o una reforma expresa del reglamento, la opción de Lucas Bravo de pasarse al Mixto está del todo descartada.

Cuestionado sobre esta negativa de la que todavía no tenía constancia oficial, el diputado descarta ahora mismo salirse del grupo CC-PNC-AHÍ para convertirse en no adscrito “salvo causas ahora mismo no previstas”. Y espera a que su grupo político analice toda la resolución para decidir qué medidas tomar. O si vale la pena tomar medidas.