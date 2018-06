El Parlamento canario gastó 435.000 euros en viajes de sus diputados en 2017

El Parlamento de Canarias gastó 434.867 euros en los 5.533 trayectos en avión y barco que realizaron sus diputados en 2017, a razón de 78,60 euros de media por cada desplazamiento, según los datos hechos públicos en el portal de transparencia de la Cámara regional.



Asier Antona, del Partido Popular, es el diputado al que más trayectos sufragó el Parlamento el pasado año, 235 en total, por un importe de 17.685,20 euros, aunque en gasto total fue el tercero de la cámara regional, superado por Iñaki Álvaro Lavandera (PSOE), cuyos 207 desplazamientos sumaron 19.745 euros, y por Marcos Francisco Hernández (PSOE), cuyos 162 trayectos costaron 18.592 euros.



La diputada más económica para el Parlamento fue Socorro Beato (CC-PNC), quien fue la única que no usó ni un avión ni un barco con cargo al Parlamento en 2017, excluyendo a Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez, cuyos gastos los sufraga el Gobierno de Canarias.



Lavandera es diputado por Fuerteventura, y es esa isla la que más gasto de transporte genera al Parlamento por diputado, una media de 11.651 euros cada uno en 2017 en 828 desplazamientos totales, 118 por parlamentario.



La diputada menos viajera de Fuerteventura con cargo al Parlamento fue Natividad Arnaiz, de Podemos, que solo cargó 26 desplazamientos por un total de 2.368 euros.



Al estar la sede del Parlamento en Tenerife, los diputados de esta isla son los que menos desplazamientos en avión y barco cargaron al Parlamento por diputado, 18 cada uno de media, por un importe total de 17.282 euros.



La mayoría de diputados de Tenerife no pasó de la docena de trayectos y solamente Socorro Beato (CC-PNC) no tiene cargos de avión ni barco, aunque en la tabla destacan Cristina Tavío (PP), Gustavo Matos (PSOE) y Luz Reverón (PP), quienes superaron los 50 desplazamientos en avión o barco.



Tavío realizó 66 trayectos por un importe total de 3.268,05 euros, Matos viajó en 53 ocasiones con un gasto de 3.526 euros y Reverón voló 52 veces por 3.855,12 euros.



Después de Fuerteventura, el mayor gasto por diputado en transporte aéreo y marítimo se produce en Lanzarote, con 11.272,58 euros y una media de 114 desplazamientos cada uno.



En esta isla destaca el gasto de Marcos Francisco Hernández Guillén (PSOE), con casi 18.600 euros en 162 trayectos, a razón de 114,77 euros cada uno, mientras que David de la Hoz (CC), que gastó casi 15.000 euros en 205 desplazamientos, obtuvo mejores tarifas: 72,95 euros por viaje.



La diputada de Lanzarote menos viajera y más barata para el Parlamento fue Gladis Acuña (NC), que gastó casi 6.700 euros en 62 desplazamientos.



La Palma es la siguiente isla en gasto por diputado en desplazamientos, con 10.295 euros en los 144 desplazamientos que cada uno realizó de media.



En esa isla destaca Asier Antona (PP), quien facturó al Parlamento de Canarias 17.685 euros en 235 desplazamientos, seguido de Zacarías Gómez (PP), quien viajó en 176 ocasiones por un total de 12.667 euros, mientras que Juan Ramón Hernández (CC-PNC) fue quien menos gasto supuso, con 6.596 euros.



Los diputados de Gran Canaria gastaron de media 8.400 euros en viajes en avión y barco en 2017, con 122 trayectos cada uno y un coste medio de 68,70 euros por billete.



En esa isla, el mayor coste, número de desplazamientos y precio por billete corresponde a Nayra Alemán (PSOE), con 12.143 euros de gasto, 159 desplazamientos y 76,37 euros por boleto.



Luis Alberto Campos (NC) iguala a Nayra Alemán en número de trayectos, 159, pero obtiene mejores tarifas, 68,23 euros de media, hasta un total de 10.848 euros.



Los mejores precios de Gran Canaria los consigue el diputado menos viajero, Pedro Manuel Rodríguez (NC), quien gasta 43,86 euros por trayecto gracias a que solo usa el barco, y además embarca poco, porque solo constan 28 billetes en 2017.



Por detrás de Gran Canaria en coste por diputado se sitúa El Hierro, cuyos tres parlamentarios gastaron de media 7.618 euros en viajes en 2017, a razón de 108 desplazamientos cada uno.



Destaca en esta isla David Cabrera (CC), con 10.000 euros y 144 viajes, al que sigue Ana González (PSOE) con 7.740 euros en 109 desplazamientos y Belén Allende (CC) con 5.000 euros en 71 vuelos.



La Gomera es la isla más económica para el Parlamento en términos absolutos, más incluso que Tenerife: los 215 viajes de sus cuatro parlamentarios costaron 14.500 euros en 2017, gracias en parte a que Casimiro Curbelo (ASG) sólo pasó cuatro desplazamientos por un total de 234,85 euros.



De los otros parlamentarios, Melodie Mendoza (ASG) realizó 87 viajes por 6.000 euros, Ventura del Carmen Rodríguez (PSOE) 77 viajes por 5.000 euros y Jesús Ramos (ASG) 47 trayectos por 3.300 euros.