El Parlamento canario pide al Estado que fije precios máximos en los vuelos con la Península

El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido este miércoles por unanimidad al Gobierno de España que inicie el procedimiento ante la Unión Europea para imponer obligaciones de servicio público a los trayectos aéreos entre Canarias y el resto del Estado y permitir así establecer precios máximos de referencia de obligado cumplimiento por las líneas aéreas.



La proposición no de ley fue promovida por el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, si bien aseguró que no hay datos que respalden "los rumores" sobre el aumento de precios desde la entrada en vigor este verano del descuento del 75% para los residentes canarios.



Las seis compañías que operan entre Canarias y la Península "no se atreven a manipular los precios, porque si los trincan se van a la calle", pero si aun así ocurriera, hay instrumentos para atajarlo, dijo Rodríguez.



En la proposición no de ley aprobada se pide también que el Ministerio de Fomento establezca un procedimiento de seguimiento de la evolución de los precios en las rutas entre Canarias y el resto del Estado y que esta información sea transparente y accesible por parte de la ciudadanía.



También se reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que fiscalice el proceso de construcción de precios en las conexiones aéreas para garantizar la competencia y para velar para que las compañías aéreas no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios.



Román Rodríguez dijo que la correcta aplicación de la subvención del 75% al precio de los billetes de los vuelos interinsulares por parte de las compañías no tiene dudas porque los trayectos tienen precios máximos, pero en los vuelos con la península opera la libertad de precios.



No obstante, insistió en que no le consta al Ministerio de Fomento, "que tiene todos los datos", que haya habido una subida artificial de las tarifas desde la entrada en vigor de la nueva subvención.



Para vigilar los precios "lo mejor es la transparencia", y por eso el Ministerio debe publicar y hacer accesibles los precios medios, y si hubiera indicios, datos o denuncias de pactos para subir los precios, que se sancione, dijo Rodríguez.



El portavoz de CC, José Miguel Ruano, apoyó la iniciativa pero advirtió de que debe haber un discurso único en Canarias en relación a las tarifas aéreas porque de lo contrario el Gobierno de España puede intentar imponer un precio fijo bonificable a los canarios en lugar de una bonificación general.



La diputada del PSOE Patricia Hernández se mostró a favor de que se explore la posibilidad de servicio público, mientras que Noemí Santana, de Podemos, insistió en fiscalizar a las compañías ante trayectos con precios de entre 100 y 180 euros pese a estar subvencionados.



Miguel Jorge Blanco, del PP, dijo que según los datos que ha recabado, los precios medios con la Península, sin subvención, están entre 226 y 484 euros, muy superiores a trayectos de la misma longitud en Europa, que están entre 150 y 180 euros.



"Así que parece que algo está pasando con los billetes", concluyó, y añadió que hay dudas sobre si las compañías están usando la subvención para mejorar su cuenta de resultados.