El Parlamento acoge la primera comparecencia telemática de su historia de un presidente de Canarias

El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo, destacó este martes que la comparecencia de ante la Diputación Permanente del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, es la primera absolutamente telemática que realiza ante la Cámara un jefe del Ejecutivo.

“Hemos adaptado con gran rapidez los medios disponibles a la situación en que estamos para poder mantener la actividad y la función básica de control al Gobierno”, ha destacado Matos.



El presidente de la Cámara abrió la sesión haciendo una mención especial a quienes se están recuperando de la enfermedad y quiso trasladar un mensaje de “ánimo y fuerza” a todas las personas que han perdido seres queridos. “Asimismo, el reconocimiento expreso de este Parlamento a los hombres y mujeres que lo están dando todo para acabar cuanto antes con esta pandemia en las islas”, dijo.



En este punto, agradeció a todos los trabajadores y trabajadoras de la institución el trabajo que han hecho para hacerlo posible y valoró la importante labor que en esta crisis han venido desarrollando los medios de comunicación.



Tras la primera intervención del presidente, intervinieron los grupos de la Cámara de menor a menor: Vidina Espino como portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo por la Agrupación Socialista Gomera, Manuel Marrero de Sí Podemos Canarias, Luis Campos por Nueva Canarias, Australia Navarro del Grupo Popular, José Miguel Barragán del Grupo Nacionalista y Nayra Alemán del Grupo Socialista.



Continuó la comparecencia el presidente Torres con una segunda intervención y, para cerrar la sesión, Gustavo Matos quiso trasladar a la ciudadanía un mensaje de esperanza y ánimo con la lectura de unos versos del poeta canario Agustín Millares Sall:

Son las nubes las que corren.

No la luna.

Es el tiempo el que se fuga.

No los hombres.

Ni la esperanza se pierde,

ni el eco ahoga el cantar.

El futuro no se va

porque viene”.

La próxima reunión de la Diputación Permanente se celebrará el viernes 17 a las 11:00 horas con la intervención del vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. El mismo día, a las 12:30 horas, informará ante la Diputación el consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez.