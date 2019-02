El Parlamento canario debatirá la ley de rentas que vetó de Coalición Canaria

El Grupo parlamentario Podemos en la Cámara regional ha afirmado este viernes "haber ganado el pulso" al Gobierno de Canarias después de que los letrados del Parlamento hayan considerado que la ley de rentas no tiene incidencia en el presupuesto de la comunidad autónoma y, por tanto, no puede impedirse su debate.



En un comunicado, Podemos ha afirmado que la ley de renta ciudadana fue "vetada" por el "gobierno en minoría" que preside Fernando Clavijo y la negativa del Ejecutivo autonómico a permitir su debate suponía "una vulneración de los derechos del grupo y una injerencia en la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo".



Por ello, según Podemos, los servicios jurídicos han recomendado a la Mesa del Parlamento que declare la improcedencia de la no conformidad del Gobierno de Canarias en relación con la proposición de ley y, en consecuencia, “deje sin efecto” el acuerdo adoptado el 17 de enero de no tramitarla para su debate.



“Nuevamente hemos destapado la tendencia del Gobierno de Clavijo a cometer fraudes democráticos y retorcer el reglamento de la Cámara a su conveniencia", ha asegurado la portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, que ha agregado que Coalición Canaria y el Gobierno "no querían" un debate de una propuesta que contribuye a paliar la pobreza y la exclusión social "porque van a votar en contra".



Santana pedirá al Parlamento que la iniciativa se debata por el procedimiento de urgencia en marzo para que la ciudadanía "compruebe con esa ley sí se puede mejorar la calidad de vida de los canarios y que si no se ha hecho antes es porque Clavijo no ha querido”.