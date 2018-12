El Parlamento pide destinar 200 millones de euros del superávit para políticas sociales

El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles con los votos de PP, CC y ASG una moción del grupo Popular en la que se pide al Gobierno canario que "al menos" 200 millones de euros del superávit se destinen a gestionar políticas sociales, si antes lo autoriza el Ejecutivo español.



Esta es una de las nueve propuestas incluidas en una moción del grupo Popular y que en ese punto recibió el voto en contra de PSOE, Podemos y Nueva Canarias, pues estas formaciones criticaron que el PP ha sido el partido que se ha opuesto desde el gobierno central a que el superávit se destine a fines sociales.



También criticaron PSOE, Podemos y Nueva Canarias que la propuesta no haya sido presentada por el PP en la tramitación del presupuesto autonómico para el próximo año, en cuyo caso la apoyaría porque formaría parte de una ley, mientras que como moción no es obligatorio cumplirla.



La defensa de la moción la realizó la diputada del grupo Popular Josefa Luzardo quien insistió en que es un "desastre" la gestión que el Gobierno canario lleva a cabo en materia de políticas sociales, y se refirió a los datos según los cuales en torno a 150.000 niños viven en Canarias en riesgo de pobreza y exclusión social.



Josefa Luzardo acusó al Gobierno regional de crear la figura del comisionado contra la pobreza y de "entretenerse" de ese modo en realizar estudios sin concretar cómo se luchará contra la exclusión social.



La diputada del grupo Popular aseguró que hay medios económicos para dar una respuesta "urgente" a la grave situación social y denunció que a pesar de ésta el gobierno canario "ni siquiera" ejecutará la partida de la prestación canaria de inserción, ya que hasta septiembre se han gastado 32 millones de euros, menos del 60% del total.



Josefa Luzardo también acusó a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, de llevar "mucho tiempo vendiendo humo y engañando" a los ciudadanos, y reiteró que el gobierno regional no tiene entre sus prioridades la lucha contra la pobreza y la dependencia.



La diputada del grupo Nacionalista Guadalupe González Taño defendió una enmienda de su partido y rechazó algunas afirmaciones de Josefa Luzardo, a quien dijo que la actual titular de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda afronta los problemas tras una crisis, y reconoció que la moción es positiva.



Guadalupe González Taño dijo que en la mesa de concertación social se ha acordado ampliar la prestación canaria de inserción a diversos sectores, de manera que se triplicará el número de personas beneficiadas y el gasto se incrementará en 130 millones de euros, y añadió que estos aspectos se incluirán en la próxima ley de servicios sociales.



La diputada del grupo Socialista Teresa Cruz defendió las enmiendas de su formación, que no fueron aceptadas por el PP, y la representante socialista dijo que el presidente del PP defendió hace unos días una interpelación "muy dura" con la consejera de Políticas Sociales y ahora "su grupo político" no defiende "medidas reales" al no incluirlas en el presupuesto.



Teresa Cruz explicó que su partido reclama un plan contra la pobreza y se mostró de acuerdo en modificar "de manera urgente" la prestación canaria de inserción, así como que se resuelva la convocatoria de ayuda a la vivienda.



El diputado del grupo Nueva Canarias Luis Campos recordó que el PP fue el partido que se negó a que el superávit, que cifró en 345 millones, se destine al ámbito social y anunció que su formación presentará una renta de ciudadanía que supere la prestación canaria de inserción.



Luis Campos recordó a la diputada del grupo Popular que las medidas pueden incluirse en el presupuesto autonómico para el próximo año, y en cuanto a la cuantía del superávit, que Josefa Luzardo cifró en 600 millones de euros el diputado de Nueva Canarias apuntó que no llegará a los 400 millones.



El diputado del grupo Podemos Juan José Márquez también coincidió en que las medidas se podían incluir en la tramitación de la ley presupuestaria, en la que, añadió, ustedes son "cómplices" de las medidas, y acusó al PP de "cinismo político".



En la moción también se pide modificar por el trámite de urgencia la ley que regula la prestación canaria de inserción, con el fin de eliminar la limitación temporal de 24 meses para percibirla, medida que fue aprobada por unanimidad, al igual que la de cambiar los perfiles de los perceptores.



También se aprobaron por unanimidad medidas como cumplir con los objetivos de inserción económica y laboral que marca la ley que regula la prestación canaria de inserción, aprobar un plan de infancia y resolver las ayudas al alquiler del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 lo antes posible.