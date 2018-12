El Parlamento aprueba, con el rechazo de la oposición, la modificación de la ley de la Radiotelevisión Canaria

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este jueves la reforma de la ley de Radiotelevisión Canaria con los votos a favor de los grupos Nacionalista Canario, Popular y Mixto mientras que la oposición ha considerado que se trata de una oportunidad perdida para garantizar una televisión pública de calidad y plural.



Las diputadas del grupo Popular, Luz Reverón, del Nacionalista Canario, Guadalupe González Taño, y del grupo Mixto, Melodie Mendoza, han defendido esta iniciativa que, según ha explicado la portavoz nacionalista, modifica la estructura del ente e incorpora nuevos controles aunque mantiene la dependencia parlamentaria.



Además establece una auditoría anual de contrataciones por lo que hay mayores cuotas de dación de cuentas, ha indicado González Taño.



Uno de los pocos puntos de coincidencia de todos los grupos parlamentarios ha sido la subrogación de los trabajadores del norte y del sur de Tenerife y Gran Canaria así como los de las islas no capitalinas y la puesta en marcha de un plan de igualdad.

González Taño ha señalado que se trata de una buena ley que mejora la anterior y que "deja una televisión y una radio mejor armada para luchar por los intereses canarios".



Esther González, de Nueva Canarias, ha dicho que el problema de RTVC no era la ley sino las personas elegidas para la dirección de este medio y ha considerado que "el tripartito" que, según ha dicho, forman CC, PP, y ASG, ha preferido una reforma que es "una chapuza que se les va a volver en contra".



"El tripartito ha pasado su rodillo de derechas sobre el derecho de la información", ha dicho la parlamentaria, que ha considerado que supone la muerte definitiva de la libertad de prensa.



Ha aseverado que se trata de la peor ley de medios que ha tenido Canarias y ha insistido que el concepto de CC de mejorar es la elección de una "junta de control descafeinada" y de un "todopoderoso" director general.



Juan Márquez, de Podemos, ha preguntado a CC "si no se les cae la de vergüenza" de que en el Congreso defiendan un modelo de concurso público para RTVE mientras que en Canarias prefieran el nombramiento "a dedo" y ha reprochado al PP que critique en las Cortes la elección de un administrador único y ahora en las islas quieran alargar su nombramiento.



En su opinión, se ha desaprovechado una ocasión importante para crear una televisión pública plural y de calidad y con un modelo de informativos de gestión pública y ha confiado en que en las elecciones de mayo se elija una nueva mayoría que permita aprobar una ley que esté "a la altura de los tiempos".



Por el grupo Socialista Gustavo Matos ha afirmado que esta ley consolida "teleclavijo y telecoalición canaria" así como un negocio en torno a la televisión y ha aseverado que el Parlamento de Canarias "ha estado secuestrado" por la intereses privados de medios de comunicación.



Matos ha defendido unos servicios informativos públicos y ha considerado que han sido los trabajadores los que han mantenido la dignidad del medio a pesar de una programación que no está a la altura de los ciudadanos canarios.



El parlamentario ha afirmado que esta legislatura pasará a la historia por la mala gestión y por no saber resolver una situación indigna, como la producida en el ente público.



Melodie Mendoza, del grupo Mixto, ha acusado a los grupos parlamentarios de utilizar el ente público para crear polémica y ha señalado que su grupo no ha cedido hasta conseguir que todos los trabajadores tengan las mismos derechos y condiciones.



"RTVC necesita a gritos estabilidad", ha continuado la diputada de la Agrupación Socialista Gomera, que ha rechazado las críticas a que esta ley impone un sistema presidencialista cuando aumenta el control sobre la actuación de su dirección.



Por el PP Luz Reverón ha recordado que su grupo votó en contra de la actual ley y advirtió de sus perjuicios, y aunque ha rechazado la afirmación de Nueva Canarias de que el PP ha sido "un colaborador necesario" en la aprobación de la iniciativa, sí ha admitido de que ha sido "compinche" de que la tele no fuera a negro y que se mantengan los puestos de trabajo.



Reverón ha dicho que el grupo Popular no está secuestrado por intereses privados y ha destacado que se deberá realizar un estudio económico sobre los distintos modelos de gestión al tiempo que ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos para que la ley sea aprobada "para que la televisión siga emitiendo y los trabajadores mantengan sus empleos".