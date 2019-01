El Parlamento aprueba por unanimidad el plan del PSOE contra el colapso de Urgencias y CC lo interpreta como un aval a su gestión

Con todos los escaños reservados a los consejeros del Gobierno de Canarias vacíos, el Parlamento regional ha aprobado este miércoles por la tarde por unanimidad, con el voto favorable de los 38 diputados presentes, el plan de choque presentado por el PSOE para atajar el colapso en las urgencias y los centros de salud del Archipiélago. Un decálogo que incluye, entre otras medidas, el incremento de la plantilla de médicos y enfermeros, el aumento de camas habilitadas para evitar la imagen de pacientes hacinados en los pasillos y esperas de hasta ocho horas en camillas antes del traslado a planta o la reducción de los tiempos de espera para ser atendido por el médico de familia o por el pediatra, demoras que en algunos ambulatorios se extiende hasta los 14 días.

La Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a través de su diputado Iñaki Lavandera ha contado incluso con el respaldo del partido de Gobierno, Coalición Canaria (CC). Las interpretaciones sobre este apoyo unánime al plan de choque son, sin embargo, opuestas. Mientras que para el PSOE supone un "lavado de cara" al consejero José Manuel Baltar, para CC representa "un aval" a su gestión, puesto que, a juicio de la diputada Guadalupe González Taño, la propuesta planteada es "una simplificación" del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias (Pluscan) que dejó encaminado el anterior equipo, con el socialista Jesús Morera al frente, pero que se comenzó a implantar el año pasado.

Lavandera ha contradicho a Baltar, quien, en su intervención durante la sesión del martes, atribuyó la saturación de los servicios de Urgencias a la conjunción de tres factores: el envejecimiento de la población, la epidemia de la gripe y los episodios de calima. "No es la gripe, es la falta de previsión, de implicación y de ambición de este gobierno con la sanidad, entendida como servicio a la ciudadanía y no como fuente de recursos económicos para el sector empresarial", ha replicado este miércoles el socialista, quien ha lamentado "las insoportables condiciones que padecen los usuarios de urgencias", con esperas que "acumulan frustración y dolor" mientras que el Gobierno permanece "con la batería agotada".

Ante este "problema estructural", el PSOE ha defendido diez medidas "efectivas y de aplicación inmediata" que se oponen a las "estéticas y efectistas" realizadas en las últimas semanas por la Consejería de Sanidad en los denominados planes de contingencia.

Lavandera remarcó la necesidad de impulsar el Pluscan. El diputado socialista coincide con diversas plataformas de trabajadores en que este plan "no se ha desarrollado plenamente". Como ejemplo ha mencionado la falta de dotación a los centros especializados de atención a las urgencias y a los servicios de urgencias extrahospitalarios de los denominados análisis de química seca 'points of care' para poder realizar "un mínimo diagnóstico de los pacientes, un simple análisis de sangre". "Se ha contratado médicos, se han puesto recursos, pero no pueden hacer una simple analítica de sangre. ¿El resultado? Recursos ineficientes, derivaciones a hospitales, limitación de la capacidad resolutiva".

Además del aumento de la plantilla de profesionales, tanto de enfermería como de servicios médicos, y de un aumento de camas en los servicios de urgencias, la PNL insta a adoptar protocolos de actuación para mejorar la gestión de disponibilidad de camas, para evitar que los pacientes tengan que esperar durante horas en camillas o boxes hasta poder ser trasladados a planta. El diputado socialista recordó que las urgencias son la puerta de entrada de más del 60% de los ingresos hospitalarios.

El plan de choque del PSOE subraya la importancia de dotar a los servicios de urgencias de material adecuado y suficiente para procurar una atención digna a los pacientes. Lavandera considera que las críticas manifestadas en los medios de comunicación por profesionales del Servicio Canario de Salud sobre estas carencias evidencian "pura falta de previsión".

También en consonancia con plataformas como la Marea Blanca o la de Trabajadores de Urgencias Extrahospitalarias o sindicatos como Asaca, algunos de los colectivos más combativos contra el actual equipo de la Consejería de Sanidad, el PSOE pone el foco en la Atención Primaria para reclamar una reducción en los tiempos de espera. "No es de recibo esperar hasta 14 días para ser atendido por el médico de familia, están empujando a la población a acudir a urgencias", ha manifestado el diputado socialista, quien también aboga por reducir los cupos de pacientes asignados a los equipos de Atención Primaria, que en ocasiones incluso superan a los 1.500 en el caso de los médicos de familia y de los 1.000 en los pediatras.

Otras medidas incluidas en la PNL del grupo socialista son el aumento de horarios en los centros de Atención Primaria, puerta de entrada al sistema, la implantación de un plan de formación continua de triaje para todo el personal de enfermería de urgencias, para propiciar la correcta calificación de las dolencias, y la "reorientación de la demanda asistencial", es decir, la búsqueda de soluciones fuera de las urgencias, con una mejora de la oferta sociosanitaria, un mejor control ambulatorio de pacientes crónicos o una mayor información.

Lavandera ha finalizado su alocución con una crítica a la campaña publicitaria en la que la Consejería de Sanidad instaba a la población a acudir a las urgencias de los centros extrahospitalarios para aliviar la saturación de este servicio en los hospitales.

"Un reconocimiento a Baltar"

La diputada de CC González Taño ha justificado el apoyo de su grupo al plan al interpretarlo como "un reconocimiento positivo" a la Consejería de Sanidad y un aval a su gestión. La parlamentaria palmera ha asegurado en su intervención que todas esas medidas ya han sido adoptadas, que la PNL solo "recoge las medidas del Pluscan de forma muy simplificada" y que el equipo de Baltar ha impulsado otras soluciones, entre las que mencionó "la potenciación de la atención a domicilio, el incremento de plazas en centros sociosanitarios, la consulta y el triaje telefónico, la mejora del sistema de citas, la dotación de especialistas en atención social o el protocolo de actuación urgente en geriatría".

El resto de partidos (PP, Podemos, NC y ASG) felicitó al PSOE por la iniciativa y por su diagnóstico de la situación. Los populares, a través del diputado Zacarías Gómez, instaron a reevaluar el Pluscan para que sea "un documento vivo, que evolucione".