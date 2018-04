Paulino Rivero hace un llamamiento para que CC y NC hagan "esfuerzos" por la unión del nacionalismo canario

El expresidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero ha dejado este lunes claro que de ningún modo se plantea volver a la política, porque considera que, para él, "esa etapa terminó" cuando abandonó su cargo al concluir la pasada legislatura.



El exlíder de Coalición Canaria ha pronunciado este lunes en Canarias 7 una conferencia sobre los retos que observa en futuro de la comunidad autónoma, en una comparecencia que había suscitado cierta expectación, porque casi no participa en actos públicos, aunque siga exponiendo periódicamente sus reflexiones en su blog personal y en algunos artículos de prensa.



Entre el público, lo escuchaban el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y el diputado de esta misma formación en el Congreso, Pedro Quevedo; la presidenta del Parlamento autonómico, Carolina Darias (PSOE); su antiguo socio de Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Miguel Pérez, y varios consejeros de sus ejecutivos, como Brígida Mendoza (CC) y Francisca Luengo (PSOE).



Rivero ha empezado su alocución dejando claro un mensaje, para que su conferencia no se interpretara de otra manera: "Mi etapa política terminó".



El expresidente ha argumentado que solo está intentando demostrarse a sí mismo algo que varias veces se preguntó durante su carrera pública, si es capaz de seguir "haciendo cosas fuera de la política".



"Pero en modo alguno estoy pensando en volver. Esa etapa terminó", ha remarcado, para a continuación pedir que las reflexiones de su conferencia no se vincularan a un intento por su parte de volver encontrar un espacio en la política canaria.



Paulino Rivero ha aprovechado también su intervención para pedir a CC y NC que hagan "esfuerzos" orientados a procurar la unión del nacionalismo canario, porque de lo contrario, les ha advertido, se les presenta un futuro "nada halagüeño".



También ha subrayado que la fundación que preside desde hace unas semanas, el Observatorio de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, es una iniciativa "privada".



Paulino Rivero es, hasta la fecha, el último presidente de Canarias por Coalición Canaria que ha repetido candidatura y mandato. En 2014, intentó que CC confiara en él por tercera vez como cabeza de lista en las siguientes elecciones autonómicas, pero los nacionalistas prefirieron decantarse por un nuevo candidato, el entonces alcalde de La Laguna y ahora presidente de Canarias, Fernando Clavijo.