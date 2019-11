Pedro Quevedo (NC-CC) aboga por revocar la reforma laboral y "proteger al trabajador"

El candidato de Nueva Canarias-Coalición Canaria al Congreso por la provincia de Las Palmas, Pedro Quevedo, ha señalado este lunes que, si logra un escaño como diputado, exigirá "la revocación de la reforma del mercado laboral" planteada por el Partido Popular y defenderá que se proteja a los trabajadores.



"No puede ser que la única manera de crecer sea con los trabajadores con las espaldas descubiertas y el sector empresarial y poderoso con las manos libres para hacer lo que les apetece", ha señalado Quevedo en un acto de campaña.



Esto, ha indicado, "ha dado lugar a fenómenos como trabajadores pobres", algo que en su opinión es "un escándalo".



Para Quevedo, que haya gente trabajando, "no ocho sino hasta doce horas" y sin embargo esté "en una situación de pobreza y con salarios miserables y ridículos” no puede ser, ya que "afecta al trabajador y a las clases medias", con un "empobrecimiento general de la sociedad española y aún mayor en la canaria”.



En este sentido, ha denunciado que mientras esto ocurre, "el 1% de los mejor situados en la escala social experimenta un enriquecimiento vertiginoso" y eso lleva a "cada vez más pobreza y más desigualdad".



Estas declaraciones han sido ofrecidas en una "visita obligada”, como la ha definido, al sindicato de estibadores, al que considera "un ejemplo histórico de lucha y reivindicación por la dignidad en el trabajo", por la "dignidad de Canarias" y porque siempre "han estado comprometidos más allá de sus intereses exclusivos”.



Para Quevedo, son "un elemento de reconocimiento obligado del movimiento obrero". Como ha explicado, se trata de "un sector que ha conseguido algo importante" porque, "frente a las amenazas de devaluación interna", basado en un crecimiento con menos salario y peores condiciones de vida para los trabajadores españoles para ser más competitivos, "los estibadores han logrado mantener el control razonable y la dignidad" de su empleo.



Por lo tanto, "son un ejemplo de lo que hay que hacer”, y "lo seguiremos haciendo porque es el camino”, ha recalcado.



En este sentido, ha indicado que Nueva Canarias-Coalición Canaria va a "buscar apoyos y sumar esfuerzos" con "los que luchan con dignidad".



Además, ha destacado que las infraestructuras estratégicas tienen que tener una "participación canaria en la decisión" y "esa es la idea” tanto en puertos como aeropuertos.



Que esas infraestructuras de transporte sean de interés estatal "no quita que haya fórmulas de participación claras donde pueda haber propuestas" que tengan "una incidencia real en lo que se decide", ha dicho.



Se trata de "una batalla larguísima" como con la quinta libertad en aeropuertos, ha recordado, y en el caso de los puertos, NC-CC propone "escuchar a los operadores y que sea escuchada su opinión", porque son estructuras "vitales" para Canarias, "como herramienta de desarrollo".



Además, ha hecho hincapié en medidas ya implantadas como en Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con "un programa de formación para nuevos estibadores utilizando un centro público", con certificaciones para hacer el trabajo con "las condiciones adecuadas y controlado por los propios trabajadores".



Esta iniciativa, en el que participa el Ayuntamiento y el sindicato, "es el camino”, ha subrayado.



Ante la robotización del sector de la estiba, Quevedo ha declarado que, aunque "está bien”, esto sería posible "si viviéramos en un mundo en el que sobra el trabajo y todo el mundo tiene unos colchones sociales fantásticos", pero "no es el momento de sustituir personas”.



A su juicio, "en los avances de las sociedades van primero las personas y ya luego los robots".