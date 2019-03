Pedro Quevedo considera que la presencia de Nueva Canarias en el Congreso será "decisiva" para las Islas

El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, candidato a la reelección y a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que la presencia de su partido en el Congreso será "decisiva" para las islas.



Ya que "las cosas están sumamente ajustadas” ante las elecciones generales del 28 de abril y, en ese contexto en que no se sabe qué partido tendrá más opciones de formar Gobierno en España, el voto de NC "puede ser decisivo otra vez" y eso posibilitaría reclamar a cambio un mejor trato a las islas, ha sostenido este lunes Quevedo.



Parlamentario que ha argumentado que algo así ha sucedido, de hecho, en la legislatura que concluye pues a lo largo de ella "hemos demostrado que en el Congreso de los Diputados y el Senado solo hemos tenido una prioridad y un solo jefe: defender los intereses de esta tierra”, a lo que ha añadido que "no nos ha dado órdenes nadie”.



Pedro Quevedo ha hecho estas declaraciones tras participar en una reunión de candidatos de su partido con representantes de la Asociación Sindical de Estibadores Portuarios de La Luz para informarles de sus propuestas electorales.



El diputado ha aprovechado esta cita para transmitir a los estibadores el mensaje de que Nueva Canarias "les apoya en todos los planos institucionales" en relación a las negociaciones que mantienen actualmente respecto a la reforma del sector.



"Para Nueva Canarias el colectivo de estibadores no es uno más", ha expresado. "Tenemos una vinculación histórica con el sector y ellos tienen todo nuestro respeto", sobre todo porque "ha demostrado ser un elemento de lucha fundamental contra la precarización y por la dignidad en el empleo”, ha dicho.



Al encuentro con los estibadores Pedro Quevedo ha acudido acompañado del líder de su partido y candidato a presidente del Gobierno Autónomo, Román Rodríguez, así como de otros militantes de su formación.