Pedro Quevedo se ofrece para volver a repetir como candidato de Nueva Canarias en la capital grancanaria

El actual concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diputado por Gran Canaria de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha respondido que repetirá candidatura "si me dicen que lo haga, porque voy a tener que querer".



En Nueva Canarias "tenemos un procedimiento de funcionamiento muy concreto" y, "si detecto adecuadamente las señales de la Ejecutiva y de la asamblea de Las Palmas de Gran Canaria y hay una voluntad mayoritaria que apuesta por que lo haga yo, obedeceré esa apuesta".



Si es así, "asumiré el reto con la responsabilidad y ganas que corresponde" porque a su juicio "Nueva Canarias está infrarrepresentada en Las Palmas de Gran Canaria desde el punto de vista electoral a consecuencia de una cadena de errores muy larga", ha dicho.



Para Quevedo, el partido tiene la "oportunidad de hacer crecer nuestro proyecto de ciudad", y como ha apuntado cree que "se está haciendo bien y podemos ir de frente y demostrar que somos gente en la que se puede confiar".



Además, ha señalado, "quedan muchas cosas por hacer en la siguiente legislatura" porque la capital grancanaria "no es una ciudad cualquiera y está actualmente colmatada" por lo que necesita de "una iniciativa transformadora, que es extremadamente complicada".



Según su criterio, "hemos puesto en marcha un servicio para transformar la ciudad" en la que "la MetroGuagua nos situará a la cabeza del ranking de las primeras ciudades españolas con un profundo impacto en la infraestructura urbana".



Para el actual edil capitalino "en cuatro años no es posible hacerlo todo pero sí es posible dejar claro el camino", con actuaciones en "lugares icónicos" como "el parque Doramas y el hotel Santa Catalina, con la ordenación de un espacio que no debería haberse dejado degradar hasta ese punto", ha puesto de ejemplo.



Además, ha recordado otras propuestas de Nueva Canarias en materias de empleo y turismo para "evitar que esta ciudad se colapse" y de esta forma "orientar las cosas en un sentido".



Para Quevedo, "las responsabilidad es la de actuar con perspectivas de presente y futuro".



En cuanto a movilidad, ha señalado que "hemos sabido identificar los principales problemas" que según ha valorado "si solucionamos puntos clave como Belén María, plaza América y Julio Luego acabaremos con el 80% de la problemática de desplazamientos" en la urbe.



Además, ha subrayado, "la solución de futuro pasa por el soterramiento de verdad de lo que hoy es la Avenida Marítima" para facilitar "la relación de la ciudad y mar", que es algo que "de sencillo tiene poco pero vamos a apostar por ello".



En Las Palmas de Gran Canaria, "la única solución viable para el futuro a largo plazo es la de ganar nuevos espacios, porque nos lo hemos comido todo, incluso el ganado al mar", lo que supone "un gran esfuerzo" en el que "Nueva canarias tiene mucho que aportar", ha subrayado.



La presentación oficial de las candidaturas de Nueva Canarias "estarán antes de final de año", ha adelantado.