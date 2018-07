Pedro Quevedo: "El espectáculo en el Congreso por la bonificación del 75% fue lamentable"

El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo ha calificado este viernes de "absolutamente lamentable" el espectáculo dado en el Congreso con la tramitación de la bonificación del 75% de los vuelos con la Península de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.



En la presentación de un informe sobre el impacto en las Islas de los presupuestos estatales de 2018 en el Archipiélago, Quevedo ha subrayado que es bueno que "todo el mundo trate de apuntarse a las conquistas", pero que está mal que los que no "han hecho nada por eso traten de apropiarse de la idea".



"Los que hemos sacado adelante la bonificación del 75% en el 2017 -en vuelos entre las Islas- y en el 2018 -con la Península- poco más o menos fuimos culpabilizados de conseguirlo", ha destacado Quevedo, quien ha agregado que NC esto "no lo va a aceptar".



El dirigente nacionalista ha recordado los "movimientos" que se dieron sobre este asunto, como la pregunta de Ana Oramas al ministro de Fomento "aprovechando que le tocaba", con el resultado de que José Luis Abalos le contestó que tardaría seis meses en plasmarse la bonificación en el mejor de los casos. "Esa fue la conquista de CC".



"Todo esto no hubiese ocurrido si el Gobierno llama a NC y nos sentamos con el ministro o quien haga falta y exactamente en cinco minutos hubiese llegado a la conclusión actual y se hubiera evitado unos cuantos disgustos. O un acuerdo del Gobierno por real decreto ley, que también es instantáneo", ha señalado Quevedo.



Hasta tal punto ha molestado este asunto a la formación nacionalista que decidió drásticamente anunciar en el Congreso que decae el acuerdo político con el PSOE hasta que la ejecutiva de NC decida "porque ha habido evidente desconocimiento del ministro o hay un cuerpo de asesores que, si se hiciera un concurso, los encontraría mejores", ha ironizado.



"Nuestro acuerdos con el Gobierno serán asunto a asunto", ha puntualizado Pedro Quevedo, quien ha agregado que es "dramático que algunos nos partamos la cara en Madrid y que el Gobierno canario nos deje vendidos y se nos diga que para que queremos tanto dinero si éste no es ejecutado".



Por todo ello, el dirigente de Nueva Canarias ha pedido al Ejecutivo regional que "se apunte" el logro de gestionar bien todos los recursos extras conseguidos en los dos últimos años, casi 1.800 millones de euros, además de otros 400 millones que se ahorran los residentes con las bonificaciones al transporte entre islas y con la península.