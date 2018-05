Podemos pide en Bruselas más seguridad para las aguas canarias

Una delegación de Podemos ha trasladado este miércoles al Parlamento Europeo su preocupación por las "políticas contaminantes" que CC aplica en Canarias y ha planteado la necesidad de que las Islas cuenten con mayores medidas que garanticen la seguridad de las aguas del Archipiélago.



Según ha informado Podemos, la diputada nacional por Las Palmas Meri Pita, que forma parte de la delegación desplazada estos días por su partido a Bruselas , ha expuesto que "no se están dando los pasos adecuados para solucionar la indefensión en que vive Canarias al no serle reconocido el principio archipielágico que recoge el Derecho del Mar".



En opinión de la diputada, "esto zanjaría el debate sobre la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental que corresponde al Estado e impulsaría la firma de un acuerdo definitivo en base al derecho internacional en la Mediana Atlántica con Marruecos".



Según Pita, con esa declaración "se dejaría fuera de este tipo de actividades la porción de mar que le corresponde al territorio no autónomo del Sáhara Occidental".



Desde Podemos se ha denunciado también en Bruselas que "siendo Canarias la Arabia Saudí de las renovables, como la definen muchos expertos", las políticas de CC en materia medioambiental están más cerca de un "ecocidio, que busca el beneficio inmediato de una minoría sin pensar en el interés general o a medio plazo".



Pita remarca que el objetivo de la visita es exigir "seguridad a las autoridades europeas para los canarios, ya que cualquier contaminación de las aguas archipielágicas pone en riesgo a la propia población, dado que vivimos del agua desalada".



Desde la formación morada se ha incidido en que Canarias es un territorio geoestratégico tricontinental que, a pesar de ello, se ha visto expuesto a las prospecciones petrolíferas y "con demasiada frecuencia" transitan por sus aguas "mercancías peligrosas cuando ni siquiera el Estado dispone de los planes necesarios para actuar en caso de emergencia".



Como ejemplo recuerda "desastre medioambiental" ocurrido en el puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, "que puso en evidencia esa falta de medios para enfrentarse a estos casos".



Además de Pita, la delegación de Podemos está integrada por la parlamentaria regional Natividad Arnáiz, el consejero del Cabildo de Fuerteventura Andrés Briansó y la responsable del área de Medio Ambiente del Consejo Ciudadano Autonómico, Mayte Ruiz.