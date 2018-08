Podemos carga contra la "solución CC" de "poner al lobo a cuidar de las ovejas" en la lucha contra el fraude fiscal

"Escandaloso", "alarmante", Inconcebible"... Son algunos de los calificativos que Podemos ha empleado para valorar la decisión de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias de adjudicar la implantación de un sistema integral para la lucha contra el fraude fiscal en el Archipiélago a PricewaterhouseCoopers por 2,65 millones de euros. Esta consultora internacional, una de las cuatro grandes del mundo, las denominadas big four, está bajo sospecha desde que los papeles de Luxemburgo revelaran que diseñó esquemas que permitieron a multinacionales desviar sus beneficios a Luxemburgo para así eludir impuestos en los países donde operan y ahorrarse miles de millones de euros.

La formación morada, que hasta el momento es la única que se ha pronunciado sobre este asunto a raíz de la publicación de la noticia este martes en Canarias Ahora, ha criticado la "solución Coalición Canaria (CC)", que consiste en "poner al lobo a cuidar de las ovejas".

Podemos ha recordado que el Ejecutivo regional ya puso al frente de la Consejería de Sanidad al vicepresidente de la patronal de las clínicas privadas, José Manuel Baltar. "Ahora ponen a los mayores expertos del mundo en estrategias fiscales para evadir impuestos a crear un sistema de lucha contra fraude fiscal. ¿Qué será lo próximo? ¿Nombrar comisario especial a José Manuel Soria como experto en paraísos fiscales?”, ha ironizado Noemí Santana, secretaria general del partido en las Islas.

Para la portavoz de Podemos, la adjudicación de este contrato a una consultora privada involucrada en escándalos tributarios demuestra que el Ejecutivo regional "no se toma en serio la lucha contra el fraude fiscal". "Los profesionales de la gestión fiscal han tildado esta decisión de ilógica porque consideran que privatizar un servicio que debería ser una herramienta esencial, como es el control del fraude fiscal, a una compañía que está bajo sospecha, precisamente por fraude fiscal, no tiene ningún sentido", ha añadido.

La formación morada ha registrado este martes en el Parlamento regional una solicitud para que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, comparezca en la Cámara y dé explicaciones.

Podemos ha recordado que a lo largo de la última legislatura ha presentado varias propuestas para luchar contra el fraude fiscal, entre ellas la creación de una oficina antifraude y el incremento de los fondos destinados a combatirlo o la reactivación de la Agencia Tributaria Canaria. También ha pedido que el Gobierno no haga concesiones a empresas "que no demuestren que no tienen sedes en paraísos fiscales".

La formación morada también ha planteado al Gobierno de Canarias una iniciativa para que se encomiende a las universidades públicas un análisis científico de la economía sumergida en las Islas, "algo que los partidos que por aquel entonces sustentaban al Gobierno, CC y PSOE, rechazaron".