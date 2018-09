Podemos acusa a Cabildo invertir 36,8 millones para la UDLP fuera de convenio

Podemos en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado este martes las inversiones para la Unión Deportiva Las Palmas (UDLP) y el Estadio Gran Canaria, que suman 36,8 millones de euros, porque obedecen a "exigencias del presidente de un club privado", según ha expuesto su portavoz Miguel Montero.

Para el dirigente de la formación morada, es "enormemente preocupante" que se lleven a cabo estos acuerdos porque "no fueron públicos" ni "se comentaron en las preguntas que realizó Podemos", lo que a su juicio demuestra que existe "una colaboración entre el presidente de la Unión Deportiva, una empresa privada y el vicepresidente del Cabildo".

En este sentido, Montero ha alertado de que "se pretende darle mediante inversiones un total de 36,8 millones de euros a la Unión Deportiva de forma directa", ya que hay partidas como la destinada a la sede, que es de 7 millones de euros, que "son para el club"

Tal y como ha recordado el portavoz, "estas inversiones no figuraban en el pacto de Gobierno de 2015 y tanto PSOE como Nueva Canarias se habían pronunciado en contra", pero que ahora "pasa a ser ley y a estar en los objetivos que cumplir con dinero público".

Según Montero, "la Unión Deportiva ha realizado una serie de obras en el estadio y no sabemos el por qué, pues no es propietario del recinto" y Ángel Víctor Torres valora incluso "pagar por haber llevado las camisetas en los partidos en casa", que es una cuestión de "difícil encaje legal porque no estaba en el convenio y no se entiende que haya que pagarlas a posterior".

En este caso, "en el resumen económico del máster plan terminación Ciudad Deportiva Siete Palmas hay previsto un gasto de 36,8 millones de euros, a través del Instituto Insular de Deportes y firmado por Ángel Víctor Torres, del que esperamos explicaciones", agrega Montero, a quien le parece que se trata de "acuerdos previos secretos y ocultos de una reunión".

Si estas explicaciones no se dan, el dirigente de Podemos ha adelantado que solicitará "una interpelación al vicepresidente del Cabildo" y tendrá que "preguntarle al presidente" sobre esta cuestión.

Para Podemos, más allá de lo que han contestado en redes sociales se desconoce "los acuerdos a los que han llegado en los palcos de la Unión Deportiva, pero que tal y como está la situación del fútbol base en Gran Canaria se ve que las prioridades del Cabildo de Gran Canaria son otras, las de seguir sumando en inversiones a esta empresa privada".

El consejero ha recordado situaciones anteriores de las que "no podíamos afirmar" esta cuestión que, sin embargo, "ahora todo cae", con un "presidente de una sociedad anónima deportiva que tiene un arrebato en mitad de agosto y el vicepresidente cesa sus vacaciones permitiendo que se le dé dinero sin que medie reforma de convenio, ni declaración pública, ni procedimiento legal y reglado".

El portavoz ha cuestionado que estas inversiones "vayan a revertir en una mejora en los precios de los abonos o a fomentar el fútbol base", en lo que ha tildado de una "deshonrosa comparación entre lo que pide el presidente de un club privado y lo que se invierte en la base en general".

Las inversiones denunciadas por podemos son de 7,5 millones para el edificio de la sede de la UDLP, 3,2 millones para las oficinas del Cabildo de Deportes, 3,2 millones para la terminación del graderío, 2,4 millones para espacios tribunas VIP, 6,9 millones para mejoras y terminado del recinto, 2,7 millones para videopantallas y torres faro, 8,5 millones para las áreas de campos de fútbol y los nuevos exteriores y 2 millones para un nuevo campo de hockey.