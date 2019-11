Sí Podemos Canarias pide al Gobierno que “acabe con la infamia” de contratar a empresas que “no pagan a sus trabajadores”

Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, considera que las administraciones públicas, empezando por el propio Gobierno regional, “deben acabar con la infamia” que supone la contratación de “las empresas pirata del Grupo Ralons”, cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez.

Por este motivo, Marrero planteará al presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, una pregunta en la sesión de control al Ejecutivo que se celebra mañana en la Cámara regional. Dicha pregunta será sobre “qué va a hacer en el futuro este gabinete con respecto a estas empresas que no están cumpliendo con los trabajadores”.

El parlamentario opina que “es una anomalía con la que hay que acabar que el dinero público se entregue a empresas que luego no cumplen con sus trabajadores”.

Marrero recuerda que el pasado mes los trabajadores y trabajadoras del Grupo Ralons iniciaron una huelga debido a que 400 familias llevan más de seis meses sin cobrar y están “en absoluta precariedad”. “Son mujeres y hombres que trabajan en centros de salud de Atención Primaria del SCS o en colegios de ayuntamientos como, por ejemplo, el de Arico, por lo que “las administraciones deberían estar mucho más rápidas para solventar un asunto que se viene arrastrando desde hace muchos años”, añade.

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias insiste en rechazar que el Gobierno y las administraciones públicas “sigan aprobando contratos públicos con empresas que no pagan los salarios, no cumplen con los convenios colectivos y que no cotizan ni a la Seguridad Social ni a Hacienda".