Podemos en Canarias festeja "el fin de la austeridad"

La diputada regional de Podemos María del Río se ha congratulado del acuerdo alcanzado con el PSOE para aplicar medidas presupuestarias progresistas que, a su juicio, supondrán “el principio del fin de las políticas de austeridad que tanto daño han hecho a Canarias”.



En un comunicado María del Río señala que el acuerdo "no es un cheque en blanco" y afirma que el afán de negociación de Podemos es "constructivo" para tener unas políticas eficaces contra las políticas "austericidas".



Al respecto, asevera que el Gobierno de Canarias con la gestión de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, a la cabeza tendrá que explicar por qué estaban "tan contentos" con la política presupuestaria del PP que tanto daño ha hecho a Canarias.



"Les enfada que gracias a Podemos se pueda salir de las políticas de austeridad”, advierte María del Río.



“La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ahora se preocupa por los servicios públicos cuando hace unos meses, con el Gobierno de Mariano Rajoy no tenía ni la más mínima intención de invertir el superávit en servicios públicos. Pero no debemos olvidar que quizá sea un problema de incapacidad, ya que el gobierno de CC no es siquiera capaz de ejecutar lo presupuestado en servicios públicos”, indica la presidenta del grupo parlamentario Podemos.



“Por fin vamos a acabar con las políticas de austeridad preferidas y defendidas durante estos años atrás por Rosa Dávila y un Gobierno de Clavijo que ha dejado a la población canaria con datos de pobreza y exclusión social superiores al 44,6% mientras en los presupuestos de la comunidad autónoma se quedaba dinero sin gastar”, agrega.