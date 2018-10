Podemos solo celebra que en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias se recoja la eliminación de los aforamientos

La diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas y s ecretaría de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial del partido, Meri Pita, tan solo ha celebrado del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias la eliminación de los aforamientos.

Según explica Pita, esta medida fue registrada como enmienda por Podemos, aunque fue después transaccionada con el resto de los formaciones, a excepción de Coalición Canaria.

Pita recalca que la eliminación de los aforamientos "debe garantizar la igualdad de todas y todos los canarios ante la Ley", en referencia velada a la situación procesal en que se encuentra el presidente Clavijo, cuya investigación por el caso Grúas debería volver al Juzgado de Instrucción que le dio inicio una vez entre en vigor la norma básica canaria.

"Sobre temas sensibles como este, no valen las medias tintas", ha sentenciado, tras manifestar que "la calle no nos va a perdonar que no se note nuestra presencia en las instituciones, aunque estemos en la oposición".

La supresión de los aforamientos "debe avalar que nadie vuelva a saltarse la ley sin enfrentar las consecuencias, se dedique a lo que se dedique". "Espero que pronto podamos decir en cualquier punto de nuestro país plural que en nuestro Archipiélago la corrupción ha dejado de gozar de impunidad", subrayó.

Sin embargo, Pita ha justificado el voto negativo de su partido al nuevo Estatuto porque "hemos sido elegidos para cambiar las cosas, no para apuntalar un texto que han negociado los representantes de las élites económicas que han convertido nuestra tierra en uno de los territorios más desiguales de España y de Europa, y, lo que es más grave, no hace nada para enmendar esta situación".

La diputada ha expresado su "preocupación por la entrada en vigor de un REF y un Estatuto que no contienen las herramientas necesarias para reducir la pobreza, blindar los derechos de la población, lograr que nuestro modelo productivo sea más sostenible o aumentar la soberanía de las Islas en sectores económicos estratégicos, como la energía o la industria alimentaria".

Pita insiste, frente al triunfalismo de otras formaciones políticas, en que estas normativas representan "otra oportunidad perdida para empezar a mejorar la vida de la gente en Canarias".