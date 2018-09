Podemos vota en contra del nuevo Estatuto de Autonomía al considerarlo "una oportunidad perdida"

Podemos ha votado este jueves en el Congreso en contra del nuevo Estatuto de Canarias tras haber pactado en las islas con PP, PSOE y NC una de sus principales novedades, la reforma electoral, porque lo considera "una oportunidad perdida para mejorar la vida de la gente"



"Tengo que reconocer que hemos dudado. Por supuesto. Pero por mucho que le dé vueltas, por mucho que lo revise y tras conocer cómo se ha desarrollado la ponencia en el Congreso, no podemos hacer otra cosa que votar no", asegura la secretaria general del partido en Canarias, Noemí Santana, en un comunicado.



Santana reconoce que el nuevo Estatuto de Canarias "mejora el actual y supone un avance", pero defiende que "estando como está" el archipiélago, "se necesita mucho más" y no cabe "conformarse" con una reforma "que se queda en la superficie", sin abordar en "profundidad los problemas enraizados en esta tierra".



"Necesitábamos blindar los derechos de nuestra gente. Necesitábamos que se hablara de una renta mínima garantizada, del derecho a una vivienda digna, de que se redistribuya mejor la riqueza, especialmente la generada por turismo, la apuesta por la soberanía alimentaria y también por la soberanía energética invirtiendo decididamente en las energías renovables, garantizar que se invierta un 5 por ciento del PIB en educación o exigir una sanidad pública universal y no privatizada", detalla Santana.



La líder de Podemos en Canarias precisa que, "con todo", su partido "sí apoya los logros que han supuesto los artículos y disposiciones referidas a la reforma electoral", tal y como aprobaron sus órganos de dirección y los inscritos refrendaron en una consulta.



También secunda que se terminen los aforamientos y que el Régimen Económico y Fiscal de las islas se desvincule del sistema de financiación autonómica, "para que quede blindado".

Satisfacción en CC

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán (CC), se ha congratulado por como está avanzando la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía, del que ha dicho que las expectativas "ya están cerradas" y que no espera "grandes cambios".



"Hay un amplio consenso sobre este Estatuto, que va a ser un hito histórico durante todo este mes de septiembre, octubre y noviembre, entre el trámite del Congreso y Senado y su vuelta al Parlamento de Canarias, va a ser un momento determinante para el archipiélago", ha subrayado Barragán.



En su opinión, este será "un Estatuto de última generación" en el que Canarias tendrá "una consideración de archipiélago, se reconocen sus aguas y, además, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias se queda anclado en él".



El también secretario general de Coalición Canaria ha añadido que el nuevo Estatuto creará, sobre todo, "nuevos derechos para la ciudadanía" de las islas, para que en el futuro estos "sean una obligación" de la comunidad autónoma.



"Hemos dicho no a este Estatuto en su conjunto, porque es un texto que no será refrendado donde se debe: en las urnas", agrega