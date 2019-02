Podemos exige al Gobierno canario que invierta el Fondo de Desarrollo de Canarias en la Sanidad y "no en farolas"

Juan Márquez, diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias, ha exigido al consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, que “use el dinero del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para paliar los graves problemas del sistema sanitario de las islas: “ya se lo hemos dicho reiteradamente, hay que invertir más en Sanidad y menos en rotondas y farolas”.

Márquez, que hizo comparecer al consejero de Sanidad sobre los avances en urgencias geriátricas y necesidades de equipos especializados en geriatría en los hospitales, ha asegurado que “sus anuncios sobre las urgencias geriátricas de hace un año han sido mentira, solo fueron mera política comunicativa, y lo que la ciudadanía necesita son menos notas de prensa y más gestión y resultados”.

“Necesitamos menos actos con bocadillos de mortadela y una mejor atención digna para nuestros mayores. Están ustedes demasiado pendientes de su política comunicativa para conseguir los votos que están perdiendo, pero no están lo suficientemente implicados en obtener mejoras para la ciudadanía”, ha espetado al consejero de Sanidad.

Infraestructuras y especialistas públicos

Para el diputado de la formación morada, lo que aprobó el Parlamento para que el Gobierno pusiera en marcha, y el Ejecutivo no ha hecho, eran “infraestructuras para esas urgencias sanitarias, un circuito específico para estas personas, con una atención especializada y que no tengan que pasar por las urgencias hospitalarias normales, contribuyendo a no congestionarlas”.

“Claro que hay urgencias geriátricas en Canarias, pero en la sanidad privada. No puede ser que a la ciudadanía de avanzada edad se la aboque a que un servicio que necesita se privado o, lo que es peor, que se use el dinero público para derivarla al mismo”, dijo Márquez.

Por ello, insistió en que se necesitan “infraestructuras públicas adecuadas, unidades de urgencias geriátricas públicas”, con profesionales especializados y “no tener que escuchar que hay once especialistas para una población de dos millones de habitantes”. “No está la ciudadanía para seguir aguantando sus tomaduras de pelo”; concluyó.