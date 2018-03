Podemos niega que el Gobierno cumpla con la igualdad, como afirma Clavijo

La portavoz del grupo parlamentario Podemos, Noemí Santana, ha negado este martes que el Gobierno de Canarias cumpla con igualdad, como afirma el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.



Durante el pleno del Parlamento de Canarias, Noemí Santana preguntó a Fernando Clavijo sobre las actuaciones del Ejecutivo regional sobre el compromiso con la igualdad efectiva entre géneros, a lo que el presidente respondió que el gobierno está comprometido con ella.



Noemí Santana ha negado que sea así y para ello ha indicado que de los 11 miembros del Ejecutivo regional son mujeres cuatro, mientras que de las 48 direcciones generales 15 están lideradas por mujeres, y de 20 viceconsejerías 18 están encabezadas por hombres.



A juicio de la portavoz de Podemos, desde el Gobierno de Canarias se envía a los ciudadanos un mensaje de que las mujeres "no cuentan".



El presidente canario ha replicado que no politizará la lucha contra la desigualdad, la brecha salarial y la violencia machista, y ha criticado a Podemos por su "incoherencia" al no apoyar a dos mujeres para ocupar el Consejo de Radio Televisión Canaria.