Podemos propone que la Mesa de Contratación del Cabildo de Gran Canaria tenga la presencia del tercer sector

Podemos en el Cabildo de Gran Canaria propone una Mesa de Contratación en la que se integren no solo el funcionario y los grupos políticos, sino las entidades sociales como sindicatos, organizaciones empresariales y tercer sector, como los discapacitados y el movimiento feminista.



Tal y como ha explicado el portavoz de la formación morada, Miguel Montero, espera que esta propuesta "se debata en Pleno" ya que se realiza dentro de los plazos establecidos por ley, a pesar de que h denunciado "un intento de boicoteo y mala previsión" que, a su juicio, queda patente "en que hay 32 contratos pendientes en el Cabildo, entre ellos el de la seguridad".



Además, ha detallado irregularidades en el procedimiento al exponer que, aunque la Ley de Contratos del Sector Público que afecta a los órganos de contratación de las administraciones públicas entró en vigor el pasado 9 de marzo, "hasta el pasado día 21 no se emplaza a los grupos políticos a presentar propuestas en la Junta de Portavoces del lunes 26".



Según asegura, el grupo de Gobierno "traslada por correo electrónico esa misma tarde a los grupos la nueva composición de la Mesa de Contratación, en la que expulsa a la oposición", que ha considerado parte del interés de "evitar que realice su labor de fiscalización al Gobierno".



En dicho documento, "se da tan sólo cinco días hábiles de plazo para presentar enmiendas, dificultando así las propuestas" y, aunque a su juicio se quieren de esa manera "aumentar el descontrol en la contratación", Podemos ha presentado hoy por Registro su propuesta de modificación "apostando por un modelo de Mesa de Contratación Social donde exista representación del personal funcionario, de los grupos políticos y, también, de las entidades sociales y tercer sector".



Tal y como ha recalcado Montero, "este mes de inactividad de la Mesa es un intento de boicotear a la oposición que no vamos a permitir".



El modelo presentado por Podemos consiste en "una Mesa de Contratación con organizaciones de la sociedad civil para que sea transparente", pues, "aunque en Nueva Canarias sean maestros en contratos negociados sin publicidad", la oposición "debe tener presencia como hasta ahora, así como por ejemplo representantes de diferentes colectivos sociales como las personas con discapacidad o el movimiento feminista".



Con este modelo, se busca que la legislación establezca planes de igualdad "no solo para las empresas grandes como hasta ahora y cumpla con los porcentajes de trabajadores con minusvalía, por ejemplo", con la incorporación de portavoces de la sociedad civil que "vigilen el cumplimiento de los criterios", ha subrayado Montero.