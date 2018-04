Podemos fuerza al Parlamento a votar a los candidatos a Diputado del Común en el pleno del 10 de abril

El Parlamento de Canarias votará en el próximo pleno, que se celebrará el 10 de abril, las dos candidaturas a Diputado del Común. En un informe emitido este jueves, los servicios jurídicos de la Cámara han dado la razón a Podemos y han establecido que debe darse cumplimiento al plazo que al efecto dispone la ley que regula este órgano, lo que obliga a realizar la votación antes del 12 de abril.

La formación morada había exigido el lunes que en la próxima sesión se incluyera la elección del Diputado del Común en el orden del día, después de que CC, el PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) lograran desconvocar el pleno en que debía votarse, previsto para el pasado 20 de marzo. La falta de acuerdo de los grupos para conseguir la mayoría necesaria (36 de los 60 diputados) provocó su suspensión.

Podemos formuló esta demanda tras el anuncio del secretario general de la Cámara, Salvador Iglesias, de que las propuestas de Natalia Álvarez (candidata de Podemos) y Rafael Yanes (por el PSOE) decaerían por Ley el 12 de abril al no haber sido votadas en pleno.



La presidenta del Parlamento regional, Carolina Darias, explicó en declaraciones posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces que en el informe jurídico se recuerda que en la ley del Diputado del Común se establece un plazo de entre 15 y 30 días para la votación, una vez aprobadas las candidaturas en la correspondiente comisión parlamentaria.



En el informe se concluye que esta votación "es un acto debido" y por lo tanto la Junta de Portavoces no tiene margen para decidir si el asunto va o no a pleno, añadió Carolina Darias, quien subrayó que por lo tanto la renovación del Diputado del Común "tiene que ser sometida necesariamente a votación antes del 12 de abril, que es cuando vence el plazo de los 30 días" según la ley.



En lo único que tiene potestad la Junta de Portavoces es en decidir en qué fecha se votan las candidaturas y hoy ha decidido que sea al comienzo de la sesión prevista para el próximo martes, antes de las preguntas al presidente del Gobierno.



Carolina Darias precisó que en la reunión de este jueves no se ha hablado de la renovación del resto de órganos parlamentarios porque la consideración jurídica referente a los plazos que dispone la ley del Diputado del Común no aparece en las que regulan el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas.



En cuanto a su impresión sobre el hecho de que no se han renovado estos órganos que dependen del Parlamento de Canarias, la presidenta de la Cámara puntualizó que lo que le preocupa es que las instituciones funcionen "y por ahora lo están haciendo".



Reconoció Carolina Darias que por "normalidad democrática" tendría que haberse producido la renovación pero, continuó, son los grupos parlamentarios los que tienen que llegar a esos acuerdos y no la presidencia de la Cámara regional.

Segunda votación

La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Noemí Santana, ha expresado su satisfacción por el contenido del informe de los servicios jurídicos que da la razón a su partido y ha recordado que el artículo 4.3 de la Ley del Diputado del Común, "de obligado cumplimiento.", establece que, en caso de que tras la primera votación no se obtenga la mayoría prevista, podrá someterse de nuevo al pleno la propuesta para otra votación. "Debemos ser garantistas y agotar todas las vías que nos aporta la ley", ha manifestado Santana.