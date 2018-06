Podemos cree que el nuevo REF "sólo materializará los derechos de los cuatro caciques de siempre"

Podemos ha denunciado este jueves que los acuerdos a los que han llegado en el Congreso de los Diputados el PP, el PSOE, CC y NC para la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) han supuesto que "se pierda la oportunidad de sacar de la pobreza a las islas".

A juicio de Meri Pita, el nuevo Régimen Económico y Fiscal "sólo materializará los derechos de una minoría, de los cuatro caciques de siempre".



En un comunicado, la representante de Unidos Podemos en la ponencia del nuevo REF, la diputada por Las Palmas Meri Pita, opina que esta ley "no está al servicio de la mayoría social del archipiélago".



Pita se queja de que en la ponencia que tramita la reforma del REF -a partir del texto ya aprobado por el Parlamento canario la pasada legislatura, cuando Podemos no estaba en la Cámara autonómica- "no se ha producido negociación alguna, pues la mayoría de los grupos han venido al Congreso con los acuerdos ya cerrados, incluida la redacción de la gran mayoría de las enmiendas transaccionales".



"Ello ha servido para impedir que los órganos democráticos del Parlamento funcionen con normalidad, trasladando la toma de decisiones, que es un deber que los representantes públicos deben asumir con total transparencia, a otros espacios en los que no existen medidas de control y transparencia accesibles para la ciudadanía", opina la diputada.



Podemos lamenta que el futuro REF "repare tan poco en la situación de pobreza, paro y precariedad que vive la mayoría de la población en Canarias", temas que cree "importantísimos, como la lucha contra la desigualdad social, el cambio de modelo productivo o el aumento de los niveles de soberanía energética y alimentaria han sido directamente desechados de la nueva redacción de esta normativa".



Podemos espera que el "fuero histórico de Canarias" se actualizara para convertirlo "en una herramienta que complemente su naturaleza económica y fiscal con medidas de carácter social".



En opinión de este partido, si todo ello no se revierte antes de su aprobación definitiva, con el nuevo REF se habrá "perdido una oportunidad histórica para revertir la situación de emergencia social que se ha cronificado en Canarias".