Podemos exige "refundar" la Radio Televisión Canaria con informativos públicos

El diputado de Podemos en el Parlamento de Canarias Juan Márquez ha exigido este jueves Radio Televisión Canaria (RTVC) sea "refundada" y que en el nuevo modelo los servicios informativos sean públicos "o estamos condenados a una nueva década de información privatizada".



Juan Márquez ha exigido la refundación de la RTVC debido porque ha considerado que es la única salida ante el "despropósito de conflictos jurídicos y lagunas legales" en el que está inmersa la empresa.



A juicio del diputado de Podemos, "o las fuerzas parlamentarias apuestan ya por informativos públicos o estamos condenados a una nueva década de información privatizada".



Juan Márquez ha insistido en que es el momento de "partir de cero, con unos informativos 100% públicos", y ha añadido que "tras cientos de millones de inversión en informativos la televisión pública no tiene ni un micro o una silla para sentarse; es una vergüenza de modelo".



Según Juan Márquez, el presidente de la RTVC, Santiago Negrín, no debería seguir adelante con la adjudicación de los informativos "puesto que hay dudas sobre su legalidad", y ha asegurado que Podemos "no va a parar hasta que este servicio sea desprivatizado".



El diputado de Podemos ha reiterado que el servicio de informativos de una televisión publica "no puede estar en manos privadas; no es admisible desde un punto de vista democrático".



Además, ha añadido "estaríamos ahorrando en márgenes de beneficio para la empresas privadas que deberían revertir en unas mejoras de las condiciones salariales de sus trabajadores, de la plantilla real".



Juan Márquez ha opinado que, "por culpa de la subcontratación, muchos trabajadores ejercen en condiciones muy precarias".



También ha señalado el diputado de Podemos que si el Gobierno canario asegura que no tiene competencias, "que asuma lo que reclamamos desde el Parlamento", y ha retado al resto de fuerzas políticas a sumarse a esta demanda.



El diputado de Podemos ha pedido que, "por favor, paren la adjudicación por irregularidades", y ha recordado que Santiago Negrín "no es un órgano unipersonal. Empecemos de cero con una gestión 100% pública".



Para refundar la RTVC Juan Márquez ha considerado que "ahora es el momento, sino habrá que esperar otras dos legislaturas para poder replantearlo", y ha reconocido que las empresas tienen el legítimo derecho de luchar por sus intereses pero, ha destacado, a los diputados los eligen los ciudadanos para cuidar y trabajar por sus intereses, que son los públicos.