Podemos inaugura su nueva sede en Santa Cruz con optimismo porque "a CC le queda muy poco para salir del Gobierno”

Podemos Canarias ha inaugurado este sábado su nueva sede en Santa Cruz de Tenerife, en la Rambla de Pulido, 18, “un espacio abierto a la calle y a la gente”, que la formación morada pretende convertir en “el centro de la participación política del partido” en Tenerife. Así lo ha asegurado la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana: “estamos de celebración por dos motivos, porque inauguramos nueva sede y porque le queda muy poquito a Coalición Canaria para salir del Gobierno”.

“Queríamos una sede céntrica, muy accesible para toda la ciudadanía para que la gente de Tenerife tuviera también su casa en este espacio de encuentro entre compañeras y compañeros y cargos públicos con la gente, pues debe servirnos como rampa de lanzamiento de cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo de 2019”, ha afirmado.

El acto, al que han acudido un centenar de personas, ha contado con el respaldo de la secretaria de Participación de Podemos, Noelia Vera, el secretario de Comunicación y Redes, Juan Manuel del Olmo, y Alberto Rodríguez, diputado de Podemos por la provincia.

Vera resaltó que para para la formación morada “como proyecto” es “importantísimo” que la dirección estatal “toque tierra todo lo que podamos, y más”. En este sentido, señaló que es "muy importante" para quienes trabajan en la dirección en Madrid conocer el trabajo y la lucha que se está llevando a cabo en Canarias.

Señaló que queda por delante todo “un año electoral importantísimo” y que la única forma que tienen de vencer a CC, el PP y el PSOE es "estando en la calle y en contacto con la gente”.

Alberto Rodríguez animó tanto a los cargos públicos como a las personas integrantes de los distintos círculos “a ser valientes”, pues durante el próximo año “sufriremos ataques muy duros por parte de CC, que se va a agarrar con uñas y dientes para no perder las instituciones”.

“Si no fuéramos la formación capaz de arrebatar 30 años de poder a CC, si realmente ellos no se sintieran en peligro real de pasar a la oposición, si de verdad no hubiera una posibilidad real de que cambiemos la vida de cientos de miles de canarios, no nos atacarían. Y podemos ganar esas elecciones”, concluyó.