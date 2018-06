Podemos pide que se active el Pacto por la Inmigración ante "nueva crisis"

Podemos Canarias ha pedido este martes al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que active el Pacto por la Inmigración de 2002 y ponga en marcha medidas consensuadas con las fuerzas del Parlamento regional para abordar "la nueva crisis humanitaria".

La diputada de Podemos María del Río ha hecho esta petición con el fin de "poder afrontar una posible nueva crisis humanitaria" que ha dicho que se apunta tras la llegada de 152 personas rescatadas a bordo de un cayuco o la patera que alcanzó la costa de Lanzarote con una veintena de migrantes, entre ellos una mujer y cuatro menores.

María del Río, en un comunicado, ha recordado que Podemos ha solicitado una comparecencia del Gobierno para abordar la inmigración, pues teme que la reunión que Clavijo ha pedido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sea una excusa para demandar, como ya se hizo en 2013, la convocatoria de la Comisión Estado-Canarias para desarrollar el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía en lo referente a limitar la residencia y trabajo de extranjeros en Canarias.



Según la diputada de Podemos, esa potestad estatutaria "ha acumulado polvo durante toda la etapa autonómica del Archipiélago y, cíclicamente, CC enarbola coincidiendo con épocas electorales o de llegada de pateras y cayucos o con preocupantes cifras de paro".



"Los distintos gobiernos de CC siempre han abordado las medidas restrictivas y coercitivas frente a la inmigración, pero nada se ha hecho sobre las referidas a inserción y acogida", ha argumentado Del Río tras recordar que en 2015 se pactó que Canarias acogiera a 881 refugiados y no se ha cumplido con tal compromiso.



Para la formación morada "es urgente que nadie muera ahogado, pero también que se respeten los Derechos Humanos y es responsabilidad no solo de España y Europa, sino también de Canarias".



Asimismo, ha recordado que el 10 de diciembre de 2002, se firmó el Pacto Canario por la Inmigración, que no suscribió el Partido Popular (PP) esgrimiendo que se trataba a los ciudadanos de la Unión Europea como extranjeros.



En este documento las fuerzas políticas se comprometían a "promover en la población de las Islas actitudes de respeto hacia otras culturas y de convivencia para un mutuo conocimiento, así como rechazar y combatir cualquier manifestación de carácter xenófobo o racista", ha rememorado..



Un pacto para "desarrollar la política migratoria de manera tolerante y constructiva y fuera de la lucha política partidista, dentro del espíritu de consenso y al margen de la confrontación electoral".



"Nos tememos que, 16 años después, las propuestas y resoluciones tanto del Pacto como del Comité de Expertos sobre Población e Inmigración que se creó deben estar acumulando polvo en algún archivo de Presidencia del Gobierno", ha afirmado Del Río.



En su opinión, Canarias debe contar con dispositivos de primera acogida, y transformar los centros de internamiento que tratan como delincuentes a quienes se juegan la vida en el mar porque "no tienen nada que perder, una falta administrativa nunca es un delito".



Según Podemos Canarias, Clavijo "no puede mirar para otro lado, no se puede criminalizar a las personas migrantes", que salvan sus vidas gracias a "Salvamento Marítimo y Ongs como Open Arms, que están haciendo un gran trabajo en condiciones a menudo deficientes e inseguras, sin colaboración de los gobiernos".