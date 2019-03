Podemos buscará más votos en Gran Canaria tras un mandato "decepcionante"

Podemos aspira a incrementar en las próximas elecciones los votos que obtuvo en el Cabildo de Gran Canaria en el mandato que está a punto de concluir, que cree ha sido "decepcionante" para la isla, según ha anunciado este lunes su nueva candidata a presidir la Corporación, Concepción Monzón.



En rueda de prensa, Monzón ha defendido que en Gran Canaria no se han podido desarrollar las mejoras previstas en el acuerdo al que inicialmente llegó su partido con Nueva Canarias y el PSOE, tras la ruptura de su grupo político y su salida del gobierno insular.



La candidata ha subrayado que Podemos llegó al Cabildo "como un partido de reciente creación, pero lleno de personas con capacidad y con ganas de trabajar", aunque su objetivo se truncó.



Y eso se debió, según ha sostenido, a que "había personas que utilizaron a Podemos para llegar a las instituciones pero no creían en el proyecto de Podemos, sino que tenían un proyecto distinto con otros partidos".



Algo que "se ha visto claramente con los trásfugas que hemos tenido y con sus acuerdos con Nueva Canarias", el partido que preside la Corporación, que han contribuido a impulsar medidas no respaldadas por Podemos, ha afirmado.



Pese a todo, Concepción Monzón, que ha hecho estas declaraciones a Efe tras presentar las aportaciones de su partido al proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria regional, ha asegurado que su formación volverá a presentarse a las elecciones al Cabildo "con muchísima ilusión".



"Creemos que desde la institución isleña se pueden hacer muchísimas cosas para mejorar la vida de los grancanarios", ha argumentado.



Además, ha insistido en que, pese al desengaño sufrido en el mandato aún por concluir, que ha achacado, en parte, al hecho de que quienes conformaron las candidaturas de Podemos en la isla eran "personas nuevas y quizás algo ingenuas", su organización cree que su presencia en la Corporación es necesaria.



La razón es que, "al margen de las personas, lo importante es la ciudadanía y las políticas que se hagan en su beneficio", y la organización espera influir para que estas sean lo más adecuadas posible, ha dicho.



Monzón ha añadido que Podemos debe estar en esa y en otras instituciones también para contribuir a "tener gobiernos progresistas y no permitir que la derecha venga otra vez a retrasar todo el progreso que hemos podido alcanzar" en los últimos tiempos.