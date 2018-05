Podemos denuncia fiestas ilegales y sin planes de seguridad en Playa del Inglés

“Ya empieza el cachondeo administrativo, aquí nadie respeta la norma”, critica el único concejal de Podemos en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Paco Molina. “Cada verano pasa lo mismo, y a un año de las elecciones, más”, sostiene el edil que este viernes llevará al pleno municipal otra denuncia por fiestas ilegales y sin planes de seguridad en un centro comercial de Playa del Inglés.

Se trata del Ibiza Lounge Beach Club, un espacio de ocio con piscina que organiza fiestas en el centro comercial Anexo II, junto a la conocida playa del área turística del sur de Gran Canaria. Para el próximo sábado 9 de junio tienen anunciado un macro evento con música en directo, Monkey on tour Gran Canaria, desde las 16:00 horas hasta medianoche, sin que el recinto reúna las condiciones adecuadas.

“Es una fiesta que en un espacio como ese, es evidente que no se puede hacer. El sitio debe tener un mínimo de medidas de seguridad, zonas de evacuación, y debe estar habilitado para un mínimo de personas”, denuncia el concejal de Podemos. “En los panfletos que están repartiendo dicen que caben 1.500 personas, y eso no puede ser: el ayuntamiento, como responsable público, no puede permitirlo”.

Cartel de la fiesta Monkey on Tour en Playa del Inglés

Molina cuestiona las medidas que pueda tomar la concejalía de Urbanismo, con Fernando Delgado Montoro al frente. “Ya llega el verano y empieza la desidia en el ayuntamiento”, denuncia. “Llega el individuo de turno a que este ayuntamiento les permita cualquier tipo de ilegalidades. Claro, hay que recaudar que vienen las elecciones”, sostuvo el edil de la formación morada a este periódico.

El asunto se tratará este viernes en el pleno municipal, con la iniciativa que lleve Podemos. “Aquello no tiene medidas de seguridad, de evacuación, de nada para un evento de este tipo. Y aunque presentes un proyecto de seguridad para la fiesta, esas instalaciones no tienen nada de nada. No puede celebrar fiestas”, sentencia.

Cuestionado por este periódico, el concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, Fernando Delgado, sostiene que “no tengo constancia de ninguna fiesta ilegal. Pregunte usted a la Policía Local”.

Fuentes consultadas por este diario aseguran que la Policía Local ya ha informado a sus superiores en el ayuntamiento de la existencia de carteles anunciadores de esa fiesta ilegal, y que en el ayuntamiento no hay petición de permiso para fiesta alguna ese sábado 9 de junio.

Quien va a actuar es la Policía Nacional. La Policía Local tiene constancia, se lo traslada a su jefe, ven carteles. Al ayuntamiento no se le ha pedido absolutamente nada. No tienen constancia oficial de que haya fiesta. Al no tener constancia, quien le corresponde es la Poliía Nacional, por competencia parar esas fiestas.