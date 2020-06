La ministra de Política Territorial se compromete "sin estafas" al desarrollo de los estatutos autonómicos

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha destacado este martes su compromiso por avanzar en "el desarrollo" de los estatutos de autonómicos a través de las comisiones bilaterales y ha afirmado que el Ejecutivo no está "ni en el fraude, ni en la estafa", sino en el "diálogo intenso".



Ha respondido así en una interpelación al Gobierno en el Senado de ERC y Bildu, defendida por la senadora Idurre Bidegurren, en la que se reclama al Ejecutivo que cumpla con el estatuto vasco y la ley de amejoramiento del régimen foral de Navarra.



Darias ha explicado que el Ejecutivo "ha hecho del diálogo una herramienta imprescindible" y ha indicado que desde que se inició la legislatura con el gabinete que encabeza Pedro Sánchez se ha reducido "la conflictividad" con los gobiernos autonómicos con 66 acuerdos que han evitado recursos de inconstitucionalidad.



La socialista grancanaria ha recordado que se han evitado seis de ellos en Navarra por acuerdos alcanzados entre las administraciones.



Darias ha remitido a las comisiones bilaterales con las comunidades para tratar asuntos competenciales y ha recordado que en el Consejo de Ministros del 23 de junio acordó la designación de los representantes del Estado que acudirán a algunas ellas -como la de Navarra, Baleares, Extremadura y Canarias, entre otras- "para avanzar en acuerdos multilaterales".



Ha incidido en que el desarrollo de los estatutos es primordial para el Ejecutivo y que muchas cuestiones no se han podido poner sobre la mesa en estos tres meses y medio la crisis provocada por la pandemia,



En este sentido, Darias ha insistido en que la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto que los modelos de "cogobernanza" con las comunidades autónomas "están funcionando".



Sobre el Estatuto de Autonomía del País Vasco, ha remarcado que el Gobierno se ha comprometido con el traspaso de las competencias pendientes, un proceso que cuenta con un calendario pactado entre los dos ejecutivos.



En cuanto a Navarra, ha añadido que el Ejecutivo ha comenzado un proceso de negociaciones para "avanzar en materias" como la seguridad vial o el sistema penitenciario, además de algunos asuntos que "pondrá sobre la mesa" el gobierno de María Chivite.



En su turno, Bidegurren ha expresado que todos los gobiernos que se han comprometido en avanzar en el desarrollo de los estatutos como el vasco han puesto "excusas" para no hacerlo "desde hace 41 años", ha cuestionado "las recetas" que el actual Ejecutivo aplica ya que funcionan en unas comunidades y en otras "no sirven" y ha reclamado "hechos" frente "cronogramas", con el fin de cumplir con la cesión de competencias.



Ha pedido medidas concretas para avanzar en el estatuto vasco, entre ellas transferir las competencias en materia de seguridad social, así como la de gestión de puertos y litorales o dotar a los ayuntamientos de "capacidad de autogobierno".