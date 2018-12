Sí Se Puede Gran Canaria se disuelve por el "escollo insalvable" de pactar con Podemos

El sueño de Sí Se Puede Gran Canaria ha llegado a su fin. Así lo decidió el partido en su última asamblea, celebrada el pasado lunes 3 de diciembre, en la que optaron por disolverse debido al "escollo insalvable" de tener que pactar con Podemos para las próximas elecciones municipales.

Según explicó a través de un comunicado la formación, que tiene como caras más conocidas al exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria Juan Manuel Brito, a la consejera María Nebot y al arqueólogo José de León, entre otros, la decisión de firmar una coalición electoral con Podemos "supone, en la práctica, la imposibilidad de continuar con el proceso de construcción de Sí Se Puede Gran Canaria dado que no existe ninguna posibilidad de llegar a ningún entendimiento preelectoral con Podemos en Gran Canaria por ninguna de las dos partes".

El partido en el ámbito regional decidió el pasado mes de septiembre concurrir a las elecciones en confluencias ciudadanas amplias "con la presencia de fuerzas políticas del cambio, entre las que se considerará a Podemos, Izquierda Unida, Equo y organizaciones locales o insulares alternativas (Somos o Alternativa Ciudadana 25 de Mayo en Lanzarote, por ejemplo), allí donde haya condiciones para ello" y en ningún caso se contempla la posibilidad de sumar a Nueva Canarias o a PSOE en los acuerdos preelectorales. Así, la corriente britista era partidaria de alcanzar acuerdos con Nueva Canarias, formación con la que al principio pactó Podemos en el Cabildo de Gran Canaria y con la que, tras la ruptura del acuerdo, los dos consejeros tránsfugas, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez (que por el momento asegura no pertenecer a ninguna formación), siguieron apoyando.

Sí Se Puede Gran Canaria defiende que su línea política, basada en medidas como "el apoyo del gobierno progresista del Cabildo" o "el impulso y colaboración con las fuerzas municipalistas del cambio" es incompatible con la que desarrolla y ha venido desarrollando Podemos.

"Incluso aunque en Gran Canaria se excluyera el ámbito insular y municipal del pacto, la vinculación de Sí Se Puede a Podemos a nivel nacional canario a través de la candidatura al Parlamento supone un escollo insalvable para el desarrollo del proyecto, ya que nos colocaría en una situación política injustificable, la de un partido que no apoya su propia candidatura al Parlamento de Canarias, dado que en ningún caso apoyaríamos una candidatura liderada por Podemos", apunta el escrito que da fin al proyecto político.

"Como consecuencia de la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de Sí Se Puede en septiembre, no queda más opción que la de ratificar la decisión previa de la Asamblea Insular de que Sí Se Puede Gran Canaria no concurra a las elecciones en 2019, y consecuentemente, no dar continuidad al proceso de construcción del partido en la isla, procediendo a disolución de la asamblea y la coordinadora insular de Sí Se Puede Gran Canaria y a la baja de todas las personas afiliadas tal y como han solicitado", resaltan los promotores.

Desde Sí Se Puede Gran Canaria reconocen que se ha tratado de una decisión "difícil de adoptar" porque tras dos años de esfuerzo "y de costes personales y políticos para las personas que lo componen" , se generó "una importante expectativa". Sin embargo, aclaran que esta medida la toman desde el convencimiento de que "es la única opción viable y, además, la mejor para no generar desencuentros innecesarios más allá de este tiempo electoral y para poder tender nuevos puentes en el futuro".

"Desde Gran Canaria le deseamos al resto de los compañeros y compañeras de Sí Se Puede en Canarias éxito en el proceso electoral que se avecina y en su trabajo cotidiano con el que en muchísimas cosas nos identificamos. Son personas luchadoras y comprometidas con esta tierra, a quienes seguiremos considerando compañeros y compañeras y con quienes nos seguiremos encontrando en luchas concretas para el progreso de Canarias y la mejora de las condiciones de vida de su gente", concluye el texto.