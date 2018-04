Quevedo vota en contra "por equivocación" de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos

Pedro Quevedo ha roto el empate en la votación de presupuestos al votar en contra de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que continúan ahora su tramitación en el Congreso. El diputado de Nueva Canarias, que había anunciado que votaría a favor de esas enmiendas, ha votado finalmente en contra "por equivocación", lo que ha permitido que las cuentas públicas pasen su primer examen sin necesidad de repetir la votación al romper el empate previsto inicialmente a 175 votos.

El nacionalista ha señalado a su compañero de escaño, el representante de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, su error en la votación de las enmiendas de totalidad de los Presupuestos de 2018, que buscaban la devolución de las cuentas. "Menudo disgusto", ha comentado.

En los pasillos de la Cámara Baja, Quevedo ha explicado a los periodistas que, en consonancia con el discurso que viene manteniendo su partido y que él defendió la víspera, había pulsado el botón a favor de las enmiendas, pero que Oblanca, "con toda la buena fe", pensó que se estaba equivocando y le cambió a última hora el sentido de su voto.

"Menos mal que no ha pasado nada", ha comentado un Quevedo visiblemente nervioso y que ha salido en todo momento en defensa de Martínez Oblanca porque está "destrozado" y porque en su actuación no hubo mala fe. De hecho, ha comentado que le ha pedido disculpas "de todas las formas posibles".

"Me ha intentado ayudar. No fue a votar por mí, sino a intentar arreglar lo que él suponía que era un error mío. No tenía ninguna intención. Es una cosa un poco absurda. Siento que la noticia tenga que ser esto", ha manifestado.

De su lado, Martínez Oblanca ha pedido "disculpas" por lo sucedido. "Al creer que estaba equivocándose y con la mejor intención, le he inducido a cometer un error en la votación", ha explicado, admitiendo que ha actuado de una forma "absolutamente desafortunada". "Confío en que este tipo de cosas no vuelvan a suceder", ha zanjado.

Niega que sea un "augurio"

En todo caso, Quevedo ha querido dejar claro que su voto inicial, antes de que el diputado de Foro Asturias lo cambiara, era a favor de la devolución de las cuentas, con las que no están de acuerdo, como lo evidenció este miércoles en el hemiciclo con un discurso que, a su juicio, fue "suficientemente duro y claro".

El diputado de Nueva Canarias, quien ha apuntado que su partido lleva seis años peleando contra las políticas del PP, ha negado que su error pueda ser un "augurio" de un eventual apoyo al Gobierno durante la fase de enmiendas parciales a los Presupuestos, como ocurrió con las cuentas de 2017. De entrada, ha avanzado que este viernes NC registrara en torno a unas 70 enmiendas.

"En los augurios no creo, sino en las negociaciones. La otra vez pudo fructificar después de un esfuerzo enorme y, en esta ocasión, debe ocurrir lo mismo", ha indicado, apuntando las líneas por las que deben transitar las negociaciones con el Gobierno.

En concreto, ha destacado la necesidad de hacer una aportación "significativa" a la lucha contra la pobreza, corregir la partida "insuficiente" en la lucha contra la violencia machista o la conectividad canaria con el resto del Estado, entre otras cuestiones.