La RTVC inicia la licitación del contrato de la señal por 23 millones de euros

El administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), José Carlos Naranjo, anunció este jueves que antes de quince días se publicará la licitación del contrato de la señal del canal, que se adjudicará por cuatro años prorrogables por uno más y por importe de 23 millones de euros.



José Carlos Naranjo dijo ante la comisión de control de la RTVC en el Parlamento de Canarias que la licitación del contrato para adjudicar la señal es uno de las cuestiones "preocupantes" en lo que se refiere a la gestión del ente y se publicará en los próximos días en la plataforma de contratación del sector público.



Naranjo se refirió a este asunto en una sesión del órgano parlamentario en la que los grupos se centraron mayoritariamente en el debate sobre si se ha dado publicidad a todos los contratos realizados por el ente desde que se rige bajo el mandato del administrador único, a partir del 19 de junio de este año.



Al respecto la diputada de Nueva Canarias Esther González, que solicitó la comparecencia del administrador único, acusó a Naranjo de "falta de respecto" por negarse a contestar en la anterior sesión a varias preguntas sobre este asunto y argumentó que el canal "desinforma" sobre los contratos realizados.



Añadió que en el portal de transparencia aún figura como órgano de contratación Santiago Negrín, anterior presidente del Consejo Rector del ente, y consideró que Naranjo pretende poner en marcha decisiones que pueden condicionar la gestión del futuro órgano rector y para las que es "manifiestamente incompetente" por ley.



José Carlos Naranjo replicó a la parlamentaria que se han incoado 73 expedientes, de los que 39 son contratos menores y el importe de adjudicación de todos los contratos licitados asciende a unos 900.000 euros.



Todos han sido publicados en la plataforma de contratación del sector público tal y como exige la normativa, y además en la página web de RTVC hay un enlace y una relación de los contratos de cuantía superior a 5.000 euros tramitados desde el pasado 30 de junio, precisó Naranjo, quien especificó que los que no figuran publicados son los realizados al amparo de la ley de propiedad intelectual.



Añadió que al día siguiente de su toma de posesión se puso en contacto con la Audiencia de Cuentas de Canarias para que cediese al ente un funcionario para realizar la función de director de operaciones, una cesión que se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año.



En cuanto al personal del ente, dijo que en los próximos días se creará una bolsa de trabajo para solventar "los acuciantes problemas laborales", sobre todo en la radio autonómica, en donde se convocarán seis plazas de editores.



Admitió que se necesita un responsable de Recursos Humanos, una relación de puestos de trabajo y la redacción del convenio colectivo pero, explicó, para ello habrá que esperar a que el Parlamento de Canarias defina el modelo futuro de televisión autonómica.



Patricia Hernández, por el grupo Socialista, objetó por el contrario que José Carlos Naranjo cuenta con el aval de todos los grupos parlamentarios para negociar el convenio colectivo, ya que su puesta en marcha no compromete el futuro de la tele o la radio autonómica.



Por el grupo Nacionalista Canario Guadalupe González Taño señaló que en las críticas a Naranjo hay "algún grupo parlamentario concreto que quiere seguir en un bloqueo del funcionamiento del ente que no vamos a compartir nunca".



La solución, a su juicio, pasa por activar la ley de la RTVC "para salir cuanto antes de la situación excepcional" y señaló que aunque entiende la situación de los trabajadores de la radio y de las islas no capitalinas en el caso de la televisión, para solventar sus problemas antes es necesario saber el modelo del canal.



La diputada popular Luz Reverón preguntó qué es una "cesión autorizada" de personal, en alusión a la contratación del director de operaciones procedente de la Audiencia de Cuentas, mientras que el parlamentario de Podemos Francisco Déniz pidió nombrar a un director de Recursos Humanos que negocie el convenio colectivo, algo "urgente" y para lo que a su juicio no es necesario esperar a definir el modelo de televisión autonómica.



Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, señaló al respecto que mañana comenzará la tramitación de la citada ley, de la que espera consenso político para que aporte soluciones para el canal y para sus trabajadores.