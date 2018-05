Rafael Mayoral recuerda “el acoso brutal” a Victoria Rosell para explicar cómo “la mafia intenta impedir un cambio político”

Rafael Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Civiles de Podemos, ha recordado este miércoles el “acoso brutal” que sufrió la jueza Victoria Rosell, exdiputada de la formación morada en el Congreso por la provincia de Las Palmas, para explicar las maniobras “de la mafia que intenta impedir un cambio político en este país”.

Al ser preguntado en una entrevista en el programa Las Mañanas de Radio Nacional de España por la polémica suscitada por la compra del chalet de 600.000 euros en Galapagar por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, Mayoral ha puesto el ejemplo de Rosell. “Lo que se está buscando es destruir personas”, ha afirmado.

📻 "Yo me acuerdo mucho estos días de @VickyRosell, que fue acusada de delitos imposibles, con la participación de un juez que hoy espera juicio con una petición de pena superior a 10 año. Pero lograron que hoy @VickyRosell no sea diputada". @MayoralRafa en @LasMananas_rne pic.twitter.com/FR4dbBhg3a — PODEMOS (@ahorapodemos) 23 de mayo de 2018

El también diputado de Podemos ha explicado que la jueza, “que sonaba como ministra de Justicia en un Gobierno” presidido por la formación morada, fue víctima de una campaña, “de muchas portadas de El Mundo, durante semanas, acusándole de delitos imposibles”. Mayoral ha recordado que este “acoso brutal” contó con la participación de un juez, Salvador Alba, que “espera ahora juicio con una petición de pena superior a los diez años de cárcel”. “Todas estas maniobras consiguieron que Vicky Rosell hoy no sea diputada. Yo no me olvido de Rosell y no me olvido de que ha sido víctima de la mafia que intenta impedir un cambio político en este país", ha concluido.

La jueza renunció a repetir en las listas de Podemos en las elecciones generales celebradas en 2016, en aplicación del código ético del partido, después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que contra ella había presentado el exministro de Industria José Manuel Soria, rival político de Rosell. Para ello resultó fundamental un informe del juez Alba que ahora está siendo objeto de acusación en la causa contra el magistrado por un presunto delito de falsedad en documento oficial. La querella de Soria fue finalmente archivada.

Con respecto a la situación de Pablo Iglesias e Irene Montero, que han sometido al voto de los inscritos en Podemos su continuidad en los cargos, Mayoral considera que su formación debe “cuidar a dos activos políticos fundamentales para cambiar este país”.