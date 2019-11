El Gobierno de Canarias aprueba el presupuesto de 2020 con el rechazo de la oposición, que lo tacha de "tóxico"

Los grupos que apoyan al Gobierno regional (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera), han rechazado este jueves en el pleno del Parlamento de Canarias las enmiendas que a la totalidad del proyecto de ley de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 presentaron PP, CC y Ciudadanos.



Un presupuesto que asciende a 9.569 millones de euros, el 8,75% más que este año, pero de esa cantidad 1.468 millones se destinarán a amortización de la deuda, y al excluir esta medida y otros gastos financieros quedarán 8.066 millones.



La oposición acusa al gobierno de subir los impuestos y no actuar ante la subida del paro mientras aumenta el gasto en asesores, algo que negó el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien explicó que se subirá moderadamente la recaudación para disponer de recursos, y reconoció que se trata de mejorar el proyecto durante la tramitación de las enmiendas.



Desde los grupos que sustentan al Ejecutivo Regional se defendió que la política fiscal es potente para transformar la sociedad y que con estos presupuestos se abre una nueva Canarias.



Durante el debate, la portavoz del PP, María Australia Navarro insistió en que se trata de un proyecto presupuestario "tóxico" con el que aumentarán el paro y la miseria, y para Ciudadanos se trata de unas cuentas que no tienen novedades excepto el aumento de impuestos, mientras que CC criticó que no haya incentivos para la economía y la creación de empleo.



El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, de Nueva Canarias (NC), comenzó su intervención señalando que el presupuesto hay que contextualizarlo en un momento en el que hay un freno en la economía mundial y un retroceso tanto en la española como en la canaria.



A lo que se une la ausencia de presupuestos estatales y de un gobierno en España, y "por si fuera poco" el presupuesto canario está condicionado por medidas del anterior ejecutivo regional.



Román Rodríguez dijo asimismo que hay que añadir el grave problema de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que impide gastar el superávit pero que hay que cumplir mientras no se cambie, indicó Román Rodríguez.



Además, se mostró convencido de que el Gobierno español "sea el que sea" tendrá que incorporar 211 millones de euros más para atender las necesidades de los ciudadanos y las mejoras que propician el REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias.



Pidió a la oposición que sea seria y que no diga que se puede aumentar el gasto público más del 2,7 %, ya que, insistió, este año el gobierno canario tiene que pagar el año próximo 1.500 millones de deuda, al igual que en 2021 tendrá que abonar otros 1.000 millones.



Y aseguró que el gobierno canario no va a abandonar a los sectores más empobrecidos porque es un derecho que tienen y dijo que "vamos a proteger la sanidad, la vivienda, los derechos sociales y el empleo", y por ello se incrementan esas partidas el 6,1% y el 75% o del total presupuestario es "para las personas".



Por parte de la oposición, la portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, afirmó que el proyecto de presupuestos se aisla de la realidad económica, ya que ante la inestabilidad y posible desaceleración "se empecina" en políticas contrarias al interés general y ofrece un "maná social sin respaldo" de financiación.



María Australia Navarro dijo que "difícilmente" se cumplirán las promesas y afirmó que el actual presupuestos, elaborado por CC con el apoyo del PP, destinó a más dinero a cada canario, para también señalar que se renuncia a la creación del empleo y no se lucha contra la economía sumergida.



La portavoz popular recordó que el gobierno canario hizo promesas como la renta ciudadana, mejorar las ratios de la dependencia, recuperar los comedores escolares y rebajar las listas de espera, y aseguró que de eso no hay nada en el proyecto presupuestario.



María Australia Navarro hizo hincapié en que con el proyecto presupuestario presentado habrá más gasto, impuestos y paro pero no mejorarán los servicios, y acusó al gobierno regional de aumentar el coste en asesores y en gasto superfluo, a la vez que acusó al ejecutivo canario de ofrecer el aumento del desempleo.



Román Rodríguez replicó a la portavoz del PP que no había dicho algo nuevo, pero "con un peligro, que se derechizan por minutos" al perder el ser "algo centristas" porque aseguró que la enmienda no tienen un análisis y es un manifiesto cargado de "tópicos propios de la derecha más dura".



María Australia Navarro respondió a Román Rodríguez que no recibe lecciones de moderación de quien procede de la ultraizquierda, y le dio la bienvenida al club del "populismo" y a quien dijo que ahora ve lo distinto que se ven las cosas cuando se está en la oposición a cuando se pisa "la moqueta del poder".



La portavoz del grupo Popular afirmó que el vicepresidente ha renunciado a todo lo que exigía cuando era el portavoz de Nueva Canarias.



Román Rodríguez señaló que la representante del PP recibe órdenes y se refirió a su antecesor en la Presidencia del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, quien cuando "se le ocurrió pensar" fue sustituido, y acusó a Navarro de no hacer propuestas y sí chascarrillos.



También desde la oposición, la diputada del grupo Mixto Vidina Espino, de Ciudadanos, afirmó que en este proyecto presupuestario no hay innovaciones y se trata de un "corta y pega" de lo hecho por el anterior ejecutivo, de Coalición Canaria (CC).



Vidina Espino señaló que la única novedad es la subida de impuestos a la clase trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas, y en materia sanitaria recriminó al ejecutivo regional que para las listas de espera solo se invertirán 12 millones de euros, para también denunciar que la renta ciudadana anunciada por los partidos del gobierno regional "no existe".



"Ni siquiera se cumple con la ley de servicios sociales", aseveró Vidina Espino, quien pidió al gobierno que se tome en serio las leyes que se aprueban, para también recriminar que en las cuentas presentadas "se queden tan contentos" con que vaya a aumentar el desempleo en las islas.



La diputada de Ciudadanos negó que con el proyecto de presupuesto se puede luchar contra la pobreza porque tiene menos dinero esa partida que la del gasto en asesores, y apuntó que se sigue esperando por el dinero del gobierno central para lucha contra la pobreza y para empleo.



El consejero de Hacienda opinó que si Ciudadanos da a la importancia que dice al proyecto presupuestario la alternativa no pueden ser "cuatro folios", y recordó que el IVA que pagan en el resto de España los que menos tienen es del 21% , mientras que el IGIC en las islas es del 7 %.



Vidina Espino insistió en que con el presupuesto propuesto por el gobierno regional aumentarán los impuestos y apuntó que al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE) les están "levantando" el puesto para que Román Rodríguez sea el titular del ejecutivo regional.



Y desde el tercer grupo de la oposición, José Miguel Barragán, del grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), llamó la atención sobre la distribución del presupuesto y criticó que se renuncie a incentivar la economía y a la creación de empleo, mientras que aumenta la presión fiscal a los ciudadanos.



José Miguel Barragán destacó asimismo que la pérdida de ingresos del Estado es un incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF), y que el gobierno canario "se olvida" de las deudas del ejecutivo central, para además referirse a novedades fiscales contra las que CC no está en contra pero sí en el momento actual.



El portavoz del grupo Nacionalista habló de "trampas" en el presupuesto y reclamó razones para incrementar partidas como el gasto en personal eventual y que en modernización del servicio de Justicia en islas como Lanzarote se pongan cifras que es "imposible" gastar.



José Miguel Barragán abundó que la gran "trampa" está en acción social, donde dijo que se incumple la ley de servicios sociales, pues, explicó, si la subida es de 42 millones y de ese dinero 27 millones son para la renta ciudadana y 15 para la ley de dependencia preguntó "dónde está la subida que exige la ley".



Román Rodríguez elogió el discurso de José Miguel Barragán porque hace política y presenta alternativas, si bien no coincide en sus apreciaciones para actuar en un momento de desaceleración, a la que aseguró que solo se puede hacer frente con menos gasto o con más ingresos, pero no con bajada de ambos.



El portavoz del grupo Nacionalista insistió en que los datos apuntan que la tendencia es que habrá una coyuntura económica perjudicial para el empleo, y criticó que en el proyecto se diga que los impuestos subirán porque así se dice en los programas de los partidos que forman el gobierno, no porque lo precise la situación.



José Miguel Barragán también insistió en que no se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el pago de los sexenios al personal de educación, por lo que opinó que tendría que incluirse en el presupuesto autonómico.



Román Rodríguez consideró que hay una confusión en cuanto a lo que hay que hacer cuento el capital privado se retrae en un momento de desaceleración, y abogó por endeudarse para inyectar más recursos públicos a la economía, como se plantea en Alemania, subrayó.



Por parte de los grupos que apoyan al gobierno canario, el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo afirmó que son los mejores presupuestos en las peores circunstancias, y puso el énfasis en que la política fiscal es para atender a las personas más necesitadas.



Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos Canarias, acusó a CC de no haber digerido la pérdida del poder y de tener poca autoridad moral para criticar, así como de apostar por el negocio de sus protegidos, y al PP de tomar partido por los poderosos, mientras que de Ciudadanos dijo que su enmienda es de poca solvencia.



El diputado de Nueva Canarias Luis Campos manifestó que a la ley más relevante Ciudadanos no ha presentado alternativa, mientras que el PP ha hecho un planteamiento populista en el planteamiento y radical por su lenguaje incluso despectivo, y CC ha hecho un esfuerzo notable pero no tiene alternativa, añadió.



El diputado del grupo Socialista Álvaro Lavandera opinó que Ciudadanos se ha tomado el proyecto presupuestario como un "mero trámite", y aseguró que la "pena" le embarga ante la enmienda del PP porque habla de cuestiones como bajar los impuestos para recaudar más, para también referirse a CC y reconocer el trabajo que han hecho, aunque no comparte su análisis.



Cerró el debate el vicepresidente y consejero, quien reconoció que este presupuesto es continuista porque está a continuación del anterior, y mostró su disconformidad con el sistema fiscal español, que debe ser "justa y progresiva, y por lo tanto pensando en la mayoría".