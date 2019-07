Román Rodríguez (NC) apostará por perfiles técnicos para Hacienda mientras Podemos busca perfiles idóneos para las políticas sociales

El diputado de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias y líder de este partido a nivel autonómico, Román Rodríguez, ha avanzado este jueves que habrá perfiles técnicos y “de la casa” en la Consejería de Hacienda, que previsiblemente gestionará tras la conformación del Gobierno.



En declaraciones a los medios tras la ronda de contactos del presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos, Rodríguez ha señalado que “bastantes” de las responsabilidades su departamento serán desempeñadas por perfiles técnicos porque “cree mucho” en la estructura funcionarial de la comunidad autónoma.



Ha agregado que es partidario de buscar perfiles lo más adaptados al desempeño de cada área y ha opinado que debe haber un buen nivel de especialización.



Además, Rodríguez ha apuntado que no ha pensado en incorporar a ningún militante de algún partido de la oposición a sus áreas de gobierno, pero que “si se pone alguien a tiro” puede ser, si bien “lo importante” es el programa y lo que debe predominar, a su juicio, es la eficiencia y la consecución de resultados.



“Voy a hacer un esfuerzo en no discriminar a nadie ni por su pensamiento o procedencia y no hay que excluir a nadie de antemano”, ha resumido Rodríguez, que ha dicho que, como no puede ser de otra manera, defenderá y apoyará la candidatura de Torres a la presidencia durante la sesión de investidura que, según ha dicho, parece que apunta más a los días 11 y 12 de julio.



En cuanto a los cruces interdepartamentales del Gobierno regional, Rodríguez ha indicado que prefiere esperar a ver quiénes son los titulares de las consejerías.



De esta forma, el diputado de NC no ha adelantado en qué otras áreas intermedias de las consejerías gestionadas por otras formaciones podrían participar su partido porque, según ha dicho, también hay que ver qué equipos quiere conformar cada consejero y, a partir de ahí, ver cuáles son los mejores perfiles para los segundos, terceros y cuartos niveles de la administración.



“Lo que me gustaría es que si alguien quiere proponerme a una persona para el departamento que yo dirijo sea yo quien tenga la última palabra”, ha manifestado Román Rodríguez, quien ha insistido en que “parece poco razonable” hablar de direcciones generales sin saber el nombre de los consejeros.



“La economía internacional tiene dificultades, el sector turístico, con sus dos grandes países de origen pasa por un buen momento, el precio del petróleo evoluciona y hay problemas en el comercio internacional, por lo que cuantos más profesionales haya en la estructura de gestión del gobierno, mejor”, ha concluido.



Sobre el pacto de Gobierno, ha aseverado que están “responsabilizados” y que hay cohesión ideológica y confianza personal, que a su juicio es un ingrediente “básico” para esta fase.

Podemos busca perfiles para Políticas Sociales

La portavoz de Sí Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha subrayado hoy que "la responsabilidad es importantísima" para su grupo parlamentario por la consejería del área social que va a gestionar en el próximo Gobierno de Canarias, dado que hay mucha gente en situación de pobreza y exclusión social, y por eso están buscando los perfiles más idóneos, sean de su organización política o independientes. Santana, que se ha entrevistado con el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, dentro de su ronda de contactos para proponer a un candidato para la investidura, ha transmitido el apoyo de su grupo parlamentario, de cuatro diputados, al candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres.

También se ha mostrado partidaria de que la sesión de investidura se celebre lo antes posible, "si es la semana que viene, mejor". En el acuerdo de gobierno suscrito por su partido con PSOE, NC y ASG, a su grupo le correspondería estar al frente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad. Pero también aspira a tener presencia y colaborar en los segundos niveles de otras consejerías, algo sobre lo cual "en principio no habría problema".

"Hemos demostrado con nuestro trabajo que tenemos iniciativas y nos gustaría ponerlas en marcha" en otras áreas, ha indicado la portavoz de Sí Podemos. De la misma manera, su grupo está "dispuesto a escuchar" propuestas para situar a personas de otros partidos en su consejería si cuentan con un perfil adecuado para el éxito, porque "queremos una buen labor y queremos contar con los y las mejores", explicó, si bien de momento los otros partidos no han sugerido a nadie.

Aún no está resuelto dónde se ubicará orgánicamente dentro de la estructura del Ejecutivo el comisionado para la pobreza, que en la legislatura pasada dependía de Presidencia del Gobierno. Sin embargo, Noemí Santana prefiere situarlo en el ámbito de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Juventud y Diversidad para trabajar directamente con él y evitar duplicidades en las funciones.

Sí Podemos está interesado en proponer a quien ejerza de comisionado para la pobreza y la exclusión social, "pero no es algo que vaya a generar ningún tipo de problema, si otras formaciones proponen a una persona idónea", puntualizó.