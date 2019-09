Román Rodríguez (NC): ningún "ministro de turno" acabará con el descuento del 75%

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez (NC), ha indicado hoy en el pleno del Parlamento canario que la bonificación del 75% del transporte aéreo a residentes canarios está en las leyes y por ello "no lo cambiara ningún estudio".



En respuesta a una pregunta de la diputada del grupo Nueva Canarias Esther González en relación a la citada bonificación, el vicepresidente y consejero recordó que la bonificación está en la Ley de Presupuestos Generales del Estado "de forma categórica".



Y, añadió, "como no nos fiábamos" también se incluyó en la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) que los transportes marítimo y aéreo son servicios esenciales y están bonificados, por lo que "no lo modifica ningún estudio".

Román Rodríguez quiso dejar claro que el descuento del 75% es un derecho consolidado de los canarios y avisó de que si algún ministro intenta modificar esta bonificación "se encontrará en frente a todo el Gobierno de Canarias, desde su presidente hasta el último consejero".

"Esto es un derecho indiscutible y de justicia digan lo que digan los estudios y los ministros. Esto es una conquista para siempre y para todos los canarios. Esto no lo modifica ningún estudio, ni ningún ministro", subrayó Rodríguez, que ve "innecesaria" la apreciación hecha por José Luis Ábalos porque "diga lo que digan los estudios, estamos ante un derecho inamovible".

La diputada de Nueva Canarias Esther González dijo que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ávalos, indicó que se haría un estudio de los datos fiscales de los residentes canarios que más utilizan los aviones.



A juicio de la diputada de Nueva Canarias el ministro hizo esas declaraciones por desconocimiento de que es un derecho el descuento del 75% porque el transporte es un servicio básico.