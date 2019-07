Román Rodríguez (NC) aboga por ser "realista" y pronostica que los cambios sociales serán "progresivos"

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC) y futuro consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha incidido este martes en que se inicia una "nueva etapa política" en Canarias que era "muy necesaria" y con un programa de corte progresista, si bien ha abogado por "ser realista" porque aunque "las cosas tienen que cambiar, no hay varitas mágicas" y los cambios deben ser "progresivos".

En declaraciones a los periodistas antes de la toma de posesión de Ángel Víctor Torres como nuevo presidente, ha adelantado que antes de que acabe este mes, el nuevo Ejecutivo quiere tener una "visión" del presupuesto del próximo año.

Para ello, en breve se reunirá con su antecesora en el cargo, Rosa Dávila (CC), y los funcionarios para disponer de toda la información y conocer también el estado de ejecución del presupuesto en curso.

No obstante, ha advertido de que el marco estatal es "inquietante" pues para Canarias, "no es neutral" que haya o no Presupuesto General del Estado pues hay muchas transferencias corrientes o de capital que afectan a las cuentas autonómicas.

Rodríguez, que cree que "no habrá muchas sorpresas" en la elección del resto de consejeros, ha precisado que el presupuesto "no lo hace el Gobierno, sino el Parlamento", si bien el Ejecutivo tiene la potestad de "priorizar" donde coloca el dinero.

En cuanto a la renta ciudadana, 'propuesta estrella' del nuevo Gobierno, ha señalado que es una obligación recogida en el Estatuto y la nueva Ley de Servicios Sociales, y empezarán a hacer la primera aproximación presupuestaria cuando tengan toda la información de Hacienda.