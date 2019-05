Román Rodríguez llama a "avanzar hacia un cambio político en Canarias"

El candidato de NC a presidente de Canarias, Román Rodríguez, ha pedido este viernes a la ciudadanía su apoyo en las votaciones de este domingo para "avanzar en un cambio político" en el archipiélago y "consolidar el trabajo" que su partido ha hecho en islas como Gran Canaria.



"He contactado prácticamente con todos los sectores organizados de la sociedad canaria y hay una pulsión de cambio, hay un agotamiento de este ciclo político", ha asegurado Rodríguez esta tarde en el acto de cierre de su campaña en la capital grancanaria, donde ha estado arropado por sus compañeros de formación.



El dirigente nacionalista ha considerado que "no pueden ser tantos años de poder (de Coalición Canaria), con competencias y con recursos, y que nos hayan colocado tan mal en los servicios públicos, en la economía, el bienestar y la calidad de la democracia".



"Esta pulsión de cambio se puede consolidar el próximo domingo pero para asegurarlo es determinante que NC sea clave en las mayorías políticas, porque hay intereses y poderes que se mueven en nuestra contra", ha señalado el expresidente canario, quien ha calificado la campaña que concluye este viernes de "intensa, de entrega, compromiso, trabajo, equipo y programa, con pocos medios materiales".



"No como otros, con campañas multimillonarias que uno se pregunta de dónde sale el dinero y si no han superado los límites legales", ha añadido.



Por su parte, el cabeza de lista de NC al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha considerado que su partido "está en condiciones para repetir" y que "ha demostrado a la gente que realmente tiene un proyecto de transformación para esta ciudad que necesita más tiempo, porque cuatro años son pocos".



"Las encuestas nos dicen que contamos con el apoyo de la mayoría social pero no nos podemos conformar, es necesario apurar hasta el último momento porque el domingo tenemos que llenar las urnas", ha dicho el presidente del Cabildo grancanario y candidato a la reelección, Antonio Morales, quien ha agradecido a la ciudadanía que hayan "apoyado y animado a aguantar y soportar los embates de ciertos poderes" que no quieren que su propuesta salga adelante.



Morales ha insistido en que NC es "la única opción que garantiza un gobierno de progreso para Gran Canaria y que Coalición Canaria-ATI no gobierne en Gran Canaria", por lo que ha pedido una asistencia "masiva" el domingo a los colegios electorales para "consolidar los avances alcanzados".



Asimismo, el candidato a la Presidencia de Canarias ha agradecido la labor realizada durante la campaña a los candidatos que concurren a las elecciones este domingo en todas las islas y a los militantes del partido, a quienes ha querido recordar "la necesidad del voto para consolidar esas trincheras de progreso que hemos consolidado en islas como Gran Canaria".



"Si queremos garantizar el cambio debemos ser decisivos el próximo domingo en el Parlamento de Canarias", ha aseverado Román Rodríguez, pidiendo el voto a su partido para "recuperar el futuro, la esperanza, el bienestar, la sostenibilidad, los derechos y la democracia" en las islas.